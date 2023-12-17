TOKİ 2024 başvuru tarihleri! TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? Yeni yılda TOKİ konut satışları var mı? İstanbul, Ankara 2+1, 3+1...

TOKİ tarafından son olarak 13-14 Aralık'ta açık artırma yöntemiyle 32 ilde 169 konut ile 28 ilde 192 iş yeri satıldı. 2023 yılının bitmesine az bir süre kala gözler bu kez 2024 yılına çevrildi. Peki TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak?