TOKİ 2024 başvuru tarihleri! TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? Yeni yılda TOKİ konut satışları var mı? İstanbul, Ankara 2+1, 3+1...

TOKİ tarafından son olarak 13-14 Aralık'ta açık artırma yöntemiyle 32 ilde 169 konut ile 28 ilde 192 iş yeri satıldı. 2023 yılının bitmesine az bir süre kala gözler bu kez 2024 yılına çevrildi. Peki TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak?
TOKİ tarafından son olarak 13-14 Aralık'ta açık artırma yöntemiyle 32 ilde 169 konut ile 28 ilde 192 iş yeri satıldı. 2023 yılının bitmesine az bir süre kala gözler bu kez 2024 yılına çevrildi. Peki TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak?
TOKİ 2024 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
TOKİ tarafından henüz 2024 yılı proje ve başvuru tarihleri açıklanmadı. Yeni konut projeleri duyurulduğunda başvuru tarihleri haberimizde yer alacaktır.
YILIN SON SATIŞLARI GERİDE KALDI
TOKİ'den alınan bilgiye göre, alıcılar, Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat, 72 ay vadeyle sahip olabilecek.
Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bursa, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Ordu, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon'da satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 25 peşinat, 48 ay vadeyle alınabilecek.
Konutlar için 13 Aralık Çarşamba, iş yerleri için 14 Aralık Perşembe günü yapılacak açık artırmalar, Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.
Açık artırmaya internet katılımı için kayıtlar, 12 Aralık Salı günü saat 10.30'a kadar alındı.
Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütüldü. Başvurular ve teminatlar, bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edildi.
Ayrıntılı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabiliyor.