İstiklal dünya birincisi: Kira artış hızında dünyadaki diğer ana alışveriş caddelerini solladı

Bu kapsamda İstanbul'u yüzde 33 artış ile Arjantin'deki Calle Florida Caddesi izledi. Avrupa'daki 57 ana alışveriş caddesi arasındaki kira değeri sıralamasında 2023 yılında 45'inci sıradan 36'ya yükselen İstanbul, bir önceki yıla oranla yüzde 120'lik kira büyümesiyle Avrupa'da en güçlü kirasal büyümenin yaşandığı cadde konumunda.

Düşüşler ise nispeten sınırlı kaldı; en önemli düşüş Stockholm'deki Biblioteksgatan'da yaşandı ve geçen yıldan bu yana kira seviyelerinde artış görülmesine rağmen, özellikle Euro'nun ABD doları karşısında İsveç kronundan daha fazla güçlenmesi nedeniyle küresel olarak üç sıra gerileyerek 24. sıradan 27. sıraya düştü.