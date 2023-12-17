İstiklal dünya birincisi: Kira artış hızında dünyadaki diğer ana alışveriş caddelerini solladı

Uluslararası gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield, dünya genelinde sınıfının zirvesinde yer alan ana konumlardaki kiralara odaklanarak hazırladığı 'Dünya Geneli Ana Caddeler 2023' raporunu yayınladı.
Uluslararası gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield, dünya genelinde sınıfının zirvesinde yer alan ana konumlardaki kiralara odaklanarak hazırladığı 'Dünya Geneli Ana Caddeler 2023' raporunu yayınladı.
Dünya genelindeki 49 ülkeyi ele alan ana caddeler sıralamasında, New York'un Beşinci Caddesi en pahalı perakende caddesi olarak birinciliğini korudu. Milano'nun Via Montenapoleone Caddesi metrekarede yıllık bin 766 dolar kira ile ikinci sırada yer aldı. İstiklal Caddesi, metrekarede yıllık 245 dolarlık kira ile 31'inci sıradan 20'nci sıraya yükseldi.
Kiraların bir önceki yıla göre yüzde 120 arttığı İstiklal Caddesi, dünyadaki diğer ana alışveriş caddelerindeki kira büyüme oranlarını açık ara geride bıraktı.
Bu kapsamda İstanbul'u yüzde 33 artış ile Arjantin'deki Calle Florida Caddesi izledi. Avrupa'daki 57 ana alışveriş caddesi arasındaki kira değeri sıralamasında 2023 yılında 45'inci sıradan 36'ya yükselen İstanbul, bir önceki yıla oranla yüzde 120'lik kira büyümesiyle Avrupa'da en güçlü kirasal büyümenin yaşandığı cadde konumunda.
Düşüşler ise nispeten sınırlı kaldı; en önemli düşüş Stockholm'deki Biblioteksgatan'da yaşandı ve geçen yıldan bu yana kira seviyelerinde artış görülmesine rağmen, özellikle Euro'nun ABD doları karşısında İsveç kronundan daha fazla güçlenmesi nedeniyle küresel olarak üç sıra gerileyerek 24. sıradan 27. sıraya düştü.