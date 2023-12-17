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Emekliye yüzde 50 zam: Ocak ayında emekli ve memurların maaşları kaç lira olacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Asgari ücret bir denge içerisinde belirlenecek. Memur ve emeklisine yüzde 50 civarında bir artış öngörüyoruz. Elimizden gelen tüm imkanlarla emeklilerimizin yanında olacağız” dedi.

Hakan Tekin Hakan Tekin takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Aralık 2023 Güncelleme 17 Aralık 2023, 07:03
Emekliye yüzde 50 zam: Ocak ayında emekli ve memurların maaşları kaç lira olacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekonomideki son gelişmeleri de değerlendiren Yılmaz, emekli ve memurlar ile işçilere yapılacak artışlarla ilgili görüşlerini de açıkladı. Cevdet Yılmaz emeklilere ve memurlara yüzde 50 zam yapılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından bazı başlıklar şöyle:



REZERVLERDE YÜZDE 44'LÜK ARTIŞ
Bu 6 ay çok yoğun geçti. Hükümetlerimizin önceliği milletimizin önceliği ile her zaman örtüşmüştür. Ekonomi birinci gündem maddemiz. Şubatta büyük bir deprem yaşadık, bütün bunlarla beraber ekonomi daha da önemli bir hal aldı.

Depreme rağmen bütçe açıklarını makul bir seviyede tutmayı başardık. Diğer taraftan Merkez Bankamız büyük bir rezerv artışı sağladı. Rezervlerde yüzde 44'lük bir atış oldu. KKM'de 707 milyar lira düşüş söz konusu, bu eğilim devam ediyor. Son dönemde bütün bu atılan adımlarla Türkiye'ye dışarıdan fon akışının da arttığını görüyoruz. Türkiye'de yatırım ortamı şu anda olumlu duruma gelmiş durumda. Türkiye Yüzyılı yatırımların yüzyılı olacak. Milli gelirimiz tarihte dolar bazında ilk kez 1 trilyon eşiğini aşıyor.



DÜŞÜK ENFLASYON İÇİN HEDEF BELLİ
Türkiye reel ekonomide ve büyümede çok başarılı oldu. Reelde elde ettiğimiz başarıyı, enflasyonunu düşürerek sürdürmeyi hedefliyoruz. Sıkıntımız enflasyon. O nedenle enflasyonla mücadele en önemli maddemiz olmuş durumda. Yıllık bazda enflasyonda düşüş 2024'te görülecek. 2025'te enflasyon yüzde 15, 2026'da tek haneli olacak.



FAHİŞ KİRAYA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER
Otomotivde ciddi bir fiyat düşüşü gördük. Konut fiyatları ve kiralar da eski ivmeyi kaybetmiş durumda ancak henüz istediğimiz oranda değil. Daha da aşağıya gelmesi için gayret ediyoruz. Konut konusunda arz yönlü politikalar önemli. Öncelikle konut arzını artırmamız gerekiyor. Son dönemlerde en önemli adımlarımızdan biri kentsel dönüşüm. Bir taraftan talebi kontrol ederken bir yandan da arzı artırıcı politikalarla konut fiyatlarını ve kiralarını kalıcı düşürme gayretindeyiz.



KİRADA YÜZDE 25 SINIRI
Kirada yüzde 25 sınırlaması, enflasyonun yüksek olduğu dönemde kiracıyı korumak için aldığımız bir önlemdi. Dolayısıyla enflasyon düştükçe bu tür tedbirlere artık ihtiyacımız kalmayacak.

YÜZDE 50 CİVARINDAN ARTIŞ
İmkanlarımızı zorlayarak emeklilerimizin yanında olacağız. Memur emeklisiyle ilgili toplu sözleşme gereği alacakları bir fark ve enflasyon farkı var. Memur ve memur emeklisi için yüzde 50 civarında bir artış olacak. İşçi emeklisi için farklı bir artış olacak. Farklı emekli kesimleri arasındaki dengeyi koruyucu ve özellikle daha düşük alanları gözetici bir yaklaşım sergileyeceğiz.



KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI
TOKİ'ye bütçeden sosyal konut için ek kaynak aktarıyoruz. 3 trilyon lirayı deprem rehabilitasyonu için harcayacağız, bu yükün altından hep birlikte kalkacağız. Gelecek yıl deprem bölgesini büyük ölçüde toparlayacağız. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurduk. Bunun altında da 3 müdürlük var. Biri Marmara bölgesi müdürlüğü, ikincisi tüm Türkiye için müdürlük, üçüncüsü ise finansal kısım için müdürlük.



ANA HEDEF ENFLASYONA EZDİRMEMEK
Geçen yıl asgari ücretle ilgili iki önemli gelişme oldu. Asgari ücretti geçen yıl yüzde 107 artırdık. Tarihi bir kararla asgari ücreti vergiden muaf tuttuk. Şimdi yeni bir müzakere başlamış durumda. 3 taraf var burada. İşletmelerle çalışanlar arasındaki dengeyi sağlamak gerek. Dolayısıyla bir denge içinde bunu belirleyeceğimizi düşünüyoruz. Bizim ana hedefimiz çalışanları enflasyona ezdirmemek olmuştur.

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