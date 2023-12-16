Yeni ipucu geldi: Memura-emekliye enflasyon artışı! Maaş ne kadar artacak?

Memurların ve emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon artışını, memurlar ve memur emeklileri yüzde 15'lik zamma eklenecek farkı merak ederken, yeni ipucu geldi.
Memurların ve emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon artışını, memurlar ve memur emeklileri yüzde 15'lik zamma eklenecek farkı merak ederken, yeni ipucu geldi.
TÜFE TAHMİNİ DEĞİŞTİ
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı. Bir önceki ankette yüzde 67.23 olan 2023 yılı enflasyon tahmini, bu ankette yüzde 65.39'a geriledi.
Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 38.08 olarak bekleniyor. Ocak'ta bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yansıyacak artış bu tahmine göre yüzde 38.08 olacak.
MEMURA EN AZ 32.981 TL
Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammına eklenecek enflasyon farkı da bu anketteki tahmine göre yüzde 30.26 hesaplandı. Tahmin gerçekleşirse memurlar ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 49.80'i bulacak. En düşük maaş memurlarda 22 bin 17 liradan 32 bin 981 liraya, memur emeklilerinde 9 bin 877 liradan 14 bin 795 liraya yükselecek.
BU ORANLAR CEPTE
Şu ana kadar 5 aylık enflasyon açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 33.66'ya, memurların ve memur emeklilerininki de yüzde 45'e ulaştı.
Geriye sadece Aralık enflasyonu kaldı. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak. 2023 yılı enflasyon tahmini en düşük yüzde 65, en yüksek yüzde 68 seviyesinde bulunuyor. Eğer 2023 yılı enflasyonu yüzde 65 çıkarsa SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 37.76, memurların ve memur emeklilerinin artışı da yüzde 49.46 olacak.
2023 enflasyonu yüzde 68 çıkarsa da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 40.26'ya, memurların ve emeklilerinin artışı yüzde 52.17'ye ulaşacak.
İYİLEŞTİRME VAR MI?
Ocak zamları beklenirken, emeklilere iyileştirme de gündemde. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışına refah payı eklenerek Ocak zammının yüzde 50 seviyesine yükseltilmesi yönünde beklentiler var. En düşük emekli aylığı ödemesinin de 10 bin liraya çıkarılması bekleniyor.