Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi için başvurular başlıyor! Kimler başvurabilir? Şartlar neler? İşte tüm detaylar...



Sadece Türkiye'de yerleşik şirketler YTAK'a başvurabilecek. Stratejik yatırımlar, proje bazlı yatırımlar ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenen yatırımlar, ürün veya teknoloji koşulu aranmaksızın başvuruda bulunabilecek. Yatırım projelerinin büyüklüğü 1 milyar liradan az olamayacak.





BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

YTAK için başvurular 20 Aralık'tan itibaren Bakanlıkça uygulamaya konulacak elektronik portal (https://yatirimkredisi. sanayi.gov.tr) üzerinden çevrim içi alınacak. Başvurular, ön başvuru ve kesin başvuru olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Başvurular, portal üzerinden firmalar adına yetkilendirilmiş gerçek kişiler tarafından yürütülecek.



BAŞVURULARDA KISITLAR NELER?

YTAK'A bir yatırımcı en fazla 3 farklı başvuru yapabilecek. Aynı içerikle başka bir başvuru yapılması durumunda mükerrerler reddedilecek. Finansman programının sona ermesi, durdurulması veya programa tahsis edilmiş limitlerinin dolması durumunda yapılan duyuru kapsamında başvuru alınmasına son verilecek.





KESİN BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

ÖN başvurunun onaylanmasını müteakip 3 ay içinde kesin başvuru tamamlanmazsa değerlendirme süreci sonlandırılacak. Kesin başvuru sürecinde, başvuruda düzeltilmesi gerekli hususlar bulunduğunun anlaşılması halinde, başvuru sahibine gerekli düzeltmelerin yapılması için 1 ay süre tanınacak.



PUANLAMA SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Kesin başvurunun tamamlanmasının ardından Teknik Komite'deki başkan ve üyelerin her biri tarafından ön koşul haricindeki kriterlere göre puanlama yapılarak "Yatırım Projesi Teknoloji/Strateji Değerlendirme Formu" doldurulacak. Verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak oluşturulan form, elektronik portal üzerinden firmaya bildirilecek. Teknik Komite tarafından yatırım teşvik belgesi bulunmadan finansman programına başvurması uygun görülen projeler için yatırımcıya ayrıca resmi yazıyla bildirim yapılacak.





TALEP EDİLEN BELGELERE NEREDEN ULAŞILACAK?

BAŞVURU sürecinde yapılacak değerlendirmeye esas alt kriterler ve başvuru sahibinden talep edilecek bilgi ve belgeler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayına açılacak elektronik portalda ilan edilecek.



YTAK KAPSAMINDA KAÇ ÜRÜN DESTEKLENECEK?

YTAK çerçevesinde 1 milyar lira ve üzeri düzeyde yatırım projeleri için SARS ve koronavirüs aşıları, insülin içeren ilaçlar, hava filtreleyen ve arıtabilen makine ve cihazların da yer aldığı 284 stratejik öncelikli ürün belirlendi.





ÖN BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME AŞAMASI NASIL OLACAK?

ÖN başvuru süreci içinde sunulan bilgiler değerlendirilecek. Ön koşulu sağladığına karar verilen başvuru sahipleri, kesin başvuru yapmaya hak kazanacak. Başvuruda düzeltilmesi gerekli hususlar bulunduğunun anlaşılması halinde, başvuru sahibi düzeltme yapılması için bilgilendirilecek. Değerlendirme süreci, gerekli düzeltmelerin başvuru sahibince tamamlanmasının ardından devam ettirilecek.



HANGİ TEKNOLOJİ ALANLARI DESTEKLENECEK?

Program kapsamında akıllı şebeke ve lazer teknolojilerinden dijital ikizlere, dikey tarım uygulamalarından yeni nesil araçlara, sanal gerçeklik sistemlerinden akıllı ve beyin implantlarına, yapay zekâ temelli otonom sürüş teknolojilerinden blok zincirlere, giyilebilen teknolojilerden enerji hasadı ve depolaması yapabilen esnek elektronik cihazlara kadar 261 teknoloji alanındaki projeler desteklenecek. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN