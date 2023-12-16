Emeklilik süreniz yenileniyor hemen bakın! SSK 2000 2008 arası 2010 ve sonrası için yeni çizelge çıkarıldı

PRİM SÜRESİ EŞİTLENİYOR Yeni düzenleme ile SGK'lı ve Bağ-Kur'lu çalışanlar arasındaki 1800 gün yani 5 yıllık prim süresi farkı kaldırılıyor. Bu eşitleme, erken emeklilik avantajının yanı sıra, emekli aylığında yaklaşık yüzde 20'lik bir artışı da beraberinde getirecek.

GİRİŞ TARİHİNE GÖRE AVANTAJLAR 2008'de yapılan sosyal güvenlik reformu sonrası belirlenen 7200 gün prim şartı, Bağ-Kur'lular için 9000 gün olarak uygulanıyordu. Yeni düzenleme ile bu süre 7200 güne indirilerek, emeklilik süreci daha erken ve avantajlı hale getiriliyor.

Bu reformla Türkiye genelinde 1 milyondan fazla vatandaşın emeklilik süreci kısalacak ve daha az prim ödeyerek emekli olma şansına sahip olacak. Bu büyük değişiklik emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürme yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.