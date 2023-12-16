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Emeklilik süreniz yenileniyor hemen bakın! SSK 2000 2008 arası 2010 ve sonrası için yeni çizelge çıkarıldı

Türkiye'de emeklilik sistemini değiştirecek yeni bir düzenleme milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren önemli gelişmeleri beraberinde getiriyor. Bu yeni düzenlemeyle emeklilik süreci daha erişilebilir ve avantajlı hale geliyor. Yapılacak olan bu düzenleme ile Bağ-Kur ve SSK primleri arasındaki fark ortadan kalkacak. Bu değişiklik prim ödeme sürelerinin eşitlenmesiyle birlikte vatandaşların daha kısa sürede emekli olabilmesine olanak tanıyacak.

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Giriş Tarihi 16 Aralık 2023, 09:21 Güncelleme 16 Aralık 2023, 09:21
Emeklilik süreniz yenileniyor hemen bakın! SSK 2000 2008 arası 2010 ve sonrası için yeni çizelge çıkarıldı

Mevcut sistemde 1 milyondan fazla vatandaşı kapsayan 9000 gün olan emeklilik için gerekli prim ödeme süresi, yeni düzenleme ile 7200 güne düşürülecek. Bu değişiklik vatandaşların daha erken yaşlarda emekli olma imkanını beraberinde getiriyor. Bu sayede bir milyonu aşkın vatandaş daha az prim ödeyerek 5 yıl erken emekli olabilecek.

ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI

Yapılacak düzenleme, Bağ-Kur ve SSK prim sistemleri arasındaki mevcut uçurumu kapatmayı amaçlıyor. Prim ödeme sürelerinin eşitlenmesi, emeklilik sürecini hızlandıracak ve daha az prim ödeyen vatandaşların daha erken emeklilik şansı yakalamalarını sağlayacak.

Yeni düzenleme, esnafların emeklilik sürecine de önemli bir katkı sunuyor. SSK'lı çalışanlarla eşitlenen prim gün sayısı sayesinde esnaflar, daha az prim ödeyerek 5 yıl erken emekli olabilecek.

PRİM SÜRESİ EŞİTLENİYOR

Yeni düzenleme ile SGK'lı ve Bağ-Kur'lu çalışanlar arasındaki 1800 gün yani 5 yıllık prim süresi farkı kaldırılıyor. Bu eşitleme, erken emeklilik avantajının yanı sıra, emekli aylığında yaklaşık yüzde 20'lik bir artışı da beraberinde getirecek.

GİRİŞ TARİHİNE GÖRE AVANTAJLAR

2008'de yapılan sosyal güvenlik reformu sonrası belirlenen 7200 gün prim şartı, Bağ-Kur'lular için 9000 gün olarak uygulanıyordu. Yeni düzenleme ile bu süre 7200 güne indirilerek, emeklilik süreci daha erken ve avantajlı hale getiriliyor.

Bu reformla Türkiye genelinde 1 milyondan fazla vatandaşın emeklilik süreci kısalacak ve daha az prim ödeyerek emekli olma şansına sahip olacak. Bu büyük değişiklik emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürme yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.

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