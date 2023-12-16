İslam Memiş’ten gram altın için 2 bin 500 TL tahmini: Hazır olun deyip tarih verdi

Merkez Bankalarının faiz politikaları etkili, jeopolitik gerilimler devam ediyor, küresel ekonomiye dair belirsizlikler halen devam ediyor. Bu ons altını pozitif yönden destekliyor. Haliyle gram altın da yeni rekorlara imza atacak ve hatta benim şöyle bir tabirim var. Altın 2024 yılında altın çağını yaşayacak."

Geçtiğimiz hafta cumartesi AHaber canlı yayınında sorulan, "Gram altında 2000 liraların üzerine hatta 2500 TL seviyelerini konuşabilir miyiz?" sorusuna ise İslam Memiş şu şekilde yanıt vermişti:

"2023 YILININ ŞAMPİYONU GRAM ALTIN" "Gram altın her yılın şampiyonu, birincisi. 2023 yılında da bu geleneği bozmadı. Yine birinciliği bırakmadı. Özellikle son aylarda ons tarafında yaşanan yükselişin buna destek verdiği görüyoruz.

Rekorlar bitmedi. 2024 yılının ikinci çeyreğine kadar "Altında yeni rekor" cümlesini çok duyacağız.

Çünkü 2500 TL devamında da 2700 TL gibi bir kritik seviye var 2024 yılı için. Bu seviyede yukarı yönlü kırılırsa 3000 TL seviyesine kadar görülme ihtimali yüksek ve bu ihtimal her geçen gün yükselmeye devam ediyor." Not: Yatırım tavsiyesi değildir. Bu içerik güncel veriler ve uzman yorumları baz alınarak hazırlanmıştır.