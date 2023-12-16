Asgari ücrette zam+vergi pazarlığı: İşçi ve işveren ne istiyor? Vergi dilimiyle maaş nasıl düşüyor?

DEĞERLEME ORANINDA ARTIYOR İşçi, memur gibi ücretle çalışanların kazançları Gelir Vergisi Kanunu 'ndaki oranlar üzerinden vergilendiriliyor. Vergi tarifesi her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranı ile artırılan tutarı yüzde 50 kadar artırma veya indirme yetkisi bulunuyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, önümüzdeki günlerde gelir vergisi başta olmak üzere tarife ve harçlara yönelik tebliğ yayınlayacak. Bir değişikliğe gidilmezse yeniden değerleme oranı gelecek yıl için yüzde 58.46 olarak uygulanacak.





NASIL DEĞİŞECEK?

Bu yıl kazançların 70 bin liraya kadarlık kısmı yüzde 15, 70-150 bin lira arasındaki kısmı yüzde 20, 150 bin-550 bin lira arası yüzde 27, 550 bin-1 milyon 900 bin lira arasındaki kısmına yüzde 35, 1 milyon 900 bin lirayı aşan kısmına da yüzde 4 vergi uygulanıyor. Yeniden değerleme oranında artırılırsa 2024'te 110 bin liraya kadar kazançlarda yüzde 15, 110-230 bin lirası kazançta yüzde 20, 230-870 bin lira arasında yüzde 27, 870 bin-3 milyon lira arasında yüzde 35, 3 milyon lira üzeri kazançta yüzde 40 olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı artırma yetkisini kullanırsa ilk vergi dilimi 165 bin liraya, ikinci vergi dilimi 340 bin liraya, üçüncü dilim de 1 milyon 300 bin liraya çıkacak.