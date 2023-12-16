PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Asgari ücrette zam+vergi pazarlığı: İşçi ve işveren ne istiyor? Vergi dilimiyle maaş nasıl düşüyor?

Yeni asgari ücret için ikinci görüşme hafta başında yapılırken, işçi ve işveren tarafı zamla birlikte gelir vergisi dilimlerinde düzeltme talebini dile getirecek.

Hazal Ateş Hazal Ateş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Aralık 2023 Güncelleme 16 Aralık 2023, 07:03
Asgari ücrette zam+vergi pazarlığı: İşçi ve işveren ne istiyor? Vergi dilimiyle maaş nasıl düşüyor?

Asgari ücret pazarlığında ikinci tur görüşmeleri pazartesi günü yapılacak. İşçi ve işveren tarafı zamla birlikte gelir vergisi dilimlerinde düzeltme talebini masaya taşıyacak. Asgari ücretteki artışla birlikte gelir vergisi dilimlerinin yükseltilmesi yönünde iş dünyasından peş peşe açıklamalar gelirken, konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da iletildi. İlk vergi diliminin yükseltilmesi, çalışanların yüzde 20 vergi dilimine daha geç girmesi, ellerine geçen net ücretin azalmaması anlamına geliyor.



DEĞERLEME ORANINDA ARTIYOR
İşçi, memur gibi ücretle çalışanların kazançları Gelir Vergisi Kanunu'ndaki oranlar üzerinden vergilendiriliyor. Vergi tarifesi her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranı ile artırılan tutarı yüzde 50 kadar artırma veya indirme yetkisi bulunuyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, önümüzdeki günlerde gelir vergisi başta olmak üzere tarife ve harçlara yönelik tebliğ yayınlayacak. Bir değişikliğe gidilmezse yeniden değerleme oranı gelecek yıl için yüzde 58.46 olarak uygulanacak.



NASIL DEĞİŞECEK?
Bu yıl kazançların 70 bin liraya kadarlık kısmı yüzde 15, 70-150 bin lira arasındaki kısmı yüzde 20, 150 bin-550 bin lira arası yüzde 27, 550 bin-1 milyon 900 bin lira arasındaki kısmına yüzde 35, 1 milyon 900 bin lirayı aşan kısmına da yüzde 4 vergi uygulanıyor. Yeniden değerleme oranında artırılırsa 2024'te 110 bin liraya kadar kazançlarda yüzde 15, 110-230 bin lirası kazançta yüzde 20, 230-870 bin lira arasında yüzde 27, 870 bin-3 milyon lira arasında yüzde 35, 3 milyon lira üzeri kazançta yüzde 40 olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı artırma yetkisini kullanırsa ilk vergi dilimi 165 bin liraya, ikinci vergi dilimi 340 bin liraya, üçüncü dilim de 1 milyon 300 bin liraya çıkacak.

İŞÇİ-İŞVEREN MUTABIK
İşçi ve işveren tarafı asgari ücretteki görüş farklılığına rağmen vergi indirimi konusunda mutabık kaldı. Taraflar ilk vergi diliminin asgari ücretin en az 12 katına çıkarılması, ayrıca işçilere düzenli ödenen yol, yakacak yardımı, fazla mesai ödemelerinin de eklenmesini talep ediyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, gelir vergisi güncellemesinin alım gücünü artırıcı etkisine dikkat çekerek, yükseltilmesi gerektiğini belirtti. TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol da Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında vergi diliminin ücretler üzerinde baskı, ilave maliyet yaptığını söyledi. Türk-İş, Hak-İş, DİSK raporlarında ücretlerde yıl içinde yüksek oranlı gerileme nedeniyle gelir vergisi tarifesinin yükseltilmesi istendi.



VERGİ DİLİMİYLE MAAŞ NASIL DÜŞÜYOR?
Ocak ayında 20 bin lira alan çalışanın net ücreti Nisan ayında 19 bin 65, Mayıs'ta 18 bin 890 liraya indi. Ağustos ayından itibaren yüzde 27 vergi dilimine geçtiği için net ücreti 18 bin 368 liraya geriledi. Bu yıl 70 bin lira olan ilk vergi dilimi yüzde 50 artırılsaydı aynı çalışan Mayıs'a kadar 20 bin lira net ücret alacaktı. Yüzde 27 gelir vergisi dilimine de Ağustos yerine Kasım ayında geçecek, böylece daha az vergi ödemiş olacaktı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Dünyanın en kirli örgütü CHABAB: Siyonistlerin KKTC’deki gizli işgalinin perde arkası ortaya çıktı!
MASAK’dan Polatgillere kötü haber! Dilan Polat Kara para, kumar nedir bilmem dedi! Ancak dosyasına yasadışı bahis soruşturması eklendi
MERKEZ’DEN YENİ ANKET GELDİ HESAPLAR DEĞİŞTİ! Zam oranı yüzde 38’i aştı! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA