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Sosyal Güvenlik Kurumu göz açtırmıyor: Hileli boşanma ve anlaşmalı evliliklere geçit yok!

Sosyal Güvenlik Kurumu, devlete ağır fatura çıkaran hileli boşanma, anlaşmalı evliliklere göz açtırmadı. Boşandığı eşiyle birlikte yaşadığı tespit edilenlerin gelir ve aylıkları kesilirken, ayrıca para cezası da söz konusu oluyor.

Hazal Ateş Hazal Ateş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Aralık 2023 Güncelleme 15 Aralık 2023, 07:00
Sosyal Güvenlik Kurumu göz açtırmıyor: Hileli boşanma ve anlaşmalı evliliklere geçit yok!

Sosyal Güvenlik Kurumu, devlete ağır fatura çıkaran hileli boşanma, anlaşmalı evliliklere göz açtırmadı. Yetim, ölüm aylığı almak için anlaşmalı boşandığı eşiyle yaşamaya devam edenlere yönelik incelemelerde 6 bine yakın kişinin aylığının kesilmesi yönünde rapor düzenlendi.

Eşinden boşandığı halde, ayrıldığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenenlerin gelir ve aylıkları kesildi.

CEZA DA KESİLİYOR
Babadan, anneden aylık almak için anlaşmalı boşanma yapanların sadece aylıkları kesilmiyor para cezası da veriliyor.

5510 sayılı Kanunu'nun 56. Maddesi'nin son fıkrasında "Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir" hükmü yer alıyor. Yüksek yargı da boşandığı halde eşiyle yaşamaya devam edenlerin aylıklarının kesilmesi yönünde karar verirken, SGK'nın denetmen raporuyla yetim ve dul aylığını aylığı kesebileceğine hükmetti.

ELDEN ÜCRET ÖDEME OYUNU
Sahte sigorta yaptırıp emekli olan, sağlık hizmetlerinden yararlanan ve düşük bordro düzenleyip devletten vergi kaçıranlar da yakayı ele veriyor. SGK bildirgesi kayıtlarının sorgulanmasıyla yapılan incelemelerde bazı işletmelerin asgari ücreti vermemek için elden ödeme gibi usulsüz uygulamalara başvurduğu ortaya çıktı.

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