Sosyal Güvenlik Kurumu göz açtırmıyor: Hileli boşanma ve anlaşmalı evliliklere geçit yok!

5510 sayılı Kanunu'nun 56. Maddesi'nin son fıkrasında "Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir" hükmü yer alıyor. Yüksek yargı da boşandığı halde eşiyle yaşamaya devam edenlerin aylıklarının kesilmesi yönünde karar verirken, SGK 'nın denetmen raporuyla yetim ve dul aylığını aylığı kesebileceğine hükmetti.

ELDEN ÜCRET ÖDEME OYUNU

Sahte sigorta yaptırıp emekli olan, sağlık hizmetlerinden yararlanan ve düşük bordro düzenleyip devletten vergi kaçıranlar da yakayı ele veriyor. SGK bildirgesi kayıtlarının sorgulanmasıyla yapılan incelemelerde bazı işletmelerin asgari ücreti vermemek için elden ödeme gibi usulsüz uygulamalara başvurduğu ortaya çıktı.