Sigortalıya prim iadesi! Kimlere bu imkan var? Nasıl yararlanılıyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu 'na (SGK) yatırılan primler isteyen sigortalılara iade ediliyor. Prim iadesi; toptan ödeme ve birden fazla işveren yanında yapılan çalışmalarda prime esas kazanç üst sınırının (bu yıl için asgari ücretin 7.5 katı olan 100 bin 605 liranın) aşılması durumunda yapılıyor.

Sosyal güvenlik primlerinin iadesi hemen yapılırken, toptan ödeme ise emeklilik yaşı doldurulduktan sonra gerçekleştiriliyor. Sadece çalışandan kesilen, uzun vadeli sigorta kollarının (malullük, yaşlılık, ölüm) primleri iade ediliyor. İşveren payı, sağlık sigortası payı ve İşsizlik Sigortası Fonu için kesilen primlerin iadesi yapılmıyor. Toptan ödemeden yaş şartını sağlamasına karşın yeterli prim ödeme gün sayısı olmayanlar yararlanabiliyor.

KATSAYI İLE KORUMA

Yatırılan tutar faizsiz olarak iade ediliyor. Ancak uzun yıllar evvel yatırılan primlerin enflasyon karşısında erimesinin önüne geçiliyor. SSK ve Bağ-Kur çalışanları açısından primin ait olduğu yıldan itibaren başvuru tarihine kadar geçen yıllar için her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile hesap yapılıyor. Hem yaşı doldurma hem de tavanı aşma durumunda sadece işçi payına düşen uzun vadeli sigorta kollarına ait tutarlar iade ediliyor, işverenin ödediği primlerin iadesi söz konusu olmuyor.