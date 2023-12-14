SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Sigortalıya prim iadesi! Kimlere bu imkan var? Nasıl yararlanılıyor?

SGK, tavanı aşan kazancın primini iade ediyor. Yaşı doldurup emekli olamayanlara da iade imkanı bulunuyor. Bunun için başvuru yapmak gerekiyor. İşte detaylar...

Hazal Ateş Hazal Ateş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Aralık 2023 Güncelleme 14 Aralık 2023, 06:58
Sigortalıya prim iadesi! Kimlere bu imkan var? Nasıl yararlanılıyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yatırılan primler isteyen sigortalılara iade ediliyor. Prim iadesi; toptan ödeme ve birden fazla işveren yanında yapılan çalışmalarda prime esas kazanç üst sınırının (bu yıl için asgari ücretin 7.5 katı olan 100 bin 605 liranın) aşılması durumunda yapılıyor.

Sosyal güvenlik primlerinin iadesi hemen yapılırken, toptan ödeme ise emeklilik yaşı doldurulduktan sonra gerçekleştiriliyor. Sadece çalışandan kesilen, uzun vadeli sigorta kollarının (malullük, yaşlılık, ölüm) primleri iade ediliyor. İşveren payı, sağlık sigortası payı ve İşsizlik Sigortası Fonu için kesilen primlerin iadesi yapılmıyor. Toptan ödemeden yaş şartını sağlamasına karşın yeterli prim ödeme gün sayısı olmayanlar yararlanabiliyor.

KATSAYI İLE KORUMA
Yatırılan tutar faizsiz olarak iade ediliyor. Ancak uzun yıllar evvel yatırılan primlerin enflasyon karşısında erimesinin önüne geçiliyor. SSK ve Bağ-Kur çalışanları açısından primin ait olduğu yıldan itibaren başvuru tarihine kadar geçen yıllar için her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile hesap yapılıyor. Hem yaşı doldurma hem de tavanı aşma durumunda sadece işçi payına düşen uzun vadeli sigorta kollarına ait tutarlar iade ediliyor, işverenin ödediği primlerin iadesi söz konusu olmuyor.



EMEKLİ ÇALIŞANLARIN DURUMU
Prim iadesinden, birden fazla işverene bağlı olarak çalışan emekli işçiler de yararlanabiliyor. Emekli olduktan sonra sigortalı çalışmaya devam edenler için işçi payı olarak yüzde 7.5 oranında prim kesiliyor. İşsizlik sigortası primi ise kesilmiyor. Bu nedenle, emekli işçilerin tavanı aşan kazançlarının yüzde 15'i oranında değil, yüzde 7.5'i oranında prim iadesi gerçekleştiriliyor.



EŞ, ÇOCUK DA YARARLANABİLİR
Sigortalı çalışandan dolayı eşi, çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için SSK'lılarda en az 5 yıl sigortalılık, 900 prim günü, 4B ve 4C'liler de de 1800 prim günü koşulu aranıyor. Bu kapsamdakiler eksik prim günlerini, doğum ve askerlik borçlanması ile tamamlayabiliyor. Bağ- Kur'lu bir kişi öldüğünde 1780 prim günü bulunuyorsa bu kişinin hak sahibi ölüm aylığı alamıyor. Ancak 1780 gün için ödenen primleri topluca alabiliyor.



NASIL ALINIYOR?
Prim iadesi için sosyal güvenlik merkezi, il müdürlüklerine dilekçeyle başvuruda bulunmak gerekiyor. İade işlemleri başvurunun yapıldığı tarihi takip eden ay içinde gerçekleştiriliyor. Aralık ayında başvuranlar prim iadesini Ocak 2024'te alabilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Dijital telif için Google ile masaya oturulacak! TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: Bu kırmızı çizgimiz
Milyonlara kazanç takvimi! Hangi tarihlere dikkat edilmeli? Hangi ödemeler zamlanacak?
İYİ Parti’den ihraç edilen Ümit Dikbayır canlı yayında bomba açıklamalarda bulundu: Adnan Beker gibi Erdoğan’a oy verenler de var
SON DAKİKA