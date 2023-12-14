Sigortalıya prim iadesi! Kimlere bu imkan var? Nasıl yararlanılıyor?

EMEKLİ ÇALIŞANLARIN DURUMU
Prim iadesinden, birden fazla işverene bağlı olarak çalışan emekli işçiler de yararlanabiliyor. Emekli olduktan sonra sigortalı çalışmaya devam edenler için işçi payı olarak yüzde 7.5 oranında prim kesiliyor. İşsizlik sigortası primi ise kesilmiyor. Bu nedenle, emekli işçilerin tavanı aşan kazançlarının yüzde 15'i oranında değil, yüzde 7.5'i oranında prim iadesi gerçekleştiriliyor.
EŞ, ÇOCUK DA YARARLANABİLİR
Sigortalı çalışandan dolayı eşi, çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için SSK'lılarda en az 5 yıl sigortalılık, 900 prim günü, 4B ve 4C'liler de de 1800 prim günü koşulu aranıyor. Bu kapsamdakiler eksik prim günlerini, doğum ve askerlik borçlanması ile tamamlayabiliyor. Bağ- Kur'lu bir kişi öldüğünde 1780 prim günü bulunuyorsa bu kişinin hak sahibi ölüm aylığı alamıyor. Ancak 1780 gün için ödenen primleri topluca alabiliyor.
NASIL ALINIYOR?
Prim iadesi için sosyal güvenlik merkezi, il müdürlüklerine dilekçeyle başvuruda bulunmak gerekiyor. İade işlemleri başvurunun yapıldığı tarihi takip eden ay içinde gerçekleştiriliyor. Aralık ayında başvuranlar prim iadesini Ocak 2024'te alabilecek.