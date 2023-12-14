Aracı olanlar dikkat, %67 artış geldi! Trafik sigortası poliçe limitleri ne kadar oldu 2024? Kaza yaparsanız kaç TL ödenecek?

Türkiye'deki trafik sigortası sistemine yönelik önemli değişiklikler, 2024 yılı itibarıyla hayata geçiriliyor. Bu değişiklikler, her ay yapılan yüzde 2'lik artışın yüzde 5'e çıkarılmasını ve teminat tutarlarında önemli yükselişleri kapsıyor. Bu yazıda, bu değişikliklerin detaylarına ve sürücüler üzerindeki etkilerine odaklanacağız.
Trafik Sigortası Primlerindeki Artış
2024 yılından itibaren trafik sigortası primlerinde her ay yüzde 5 oranında bir artış uygulanacak. Bu karar, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından alındı ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alıyor. Bu artış, sigortacılık sektöründeki maliyet artışlarını yansıtmayı ve sigortalıların korunmasını amaçlıyor.
Teminat Tutarlarındaki Yükseliş
Yapılan düzenlemelerle birlikte, kazalar sonucu ortaya çıkan maddi ve manevi teminatlar da artırıldı. Örneğin, herhangi bir kaza anında kişi başına sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm durumlarında ödenecek maksimum tutar 1.8 milyon lira olarak belirlendi. Bu, emniyet ve güvenliği artırma adına önemli bir adım olarak görülüyor.