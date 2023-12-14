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Aracı olanlar dikkat, %67 artış geldi! Trafik sigortası poliçe limitleri ne kadar oldu 2024? Kaza yaparsanız kaç TL ödenecek?

Trafik sigortalarında her ay uygulanan yüzde 2'lik artışın, 2024 yılı itibarıyla yüzde 5 olarak uygulanması kararı alındı. Ayrıca teminat tutarlarında da önemli bir yükseliş gerçekleştirildi. Kaza durumlarında ortaya çıkan maddi ve manevi teminatlarda da artışa gidildi.

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 10:40 Güncelleme 14 Aralık 2023, 11:13
Aracı olanlar dikkat, %67 artış geldi! Trafik sigortası poliçe limitleri ne kadar oldu 2024? Kaza yaparsanız kaç TL ödenecek?

Türkiye'deki trafik sigortası sistemine yönelik önemli değişiklikler, 2024 yılı itibarıyla hayata geçiriliyor. Bu değişiklikler, her ay yapılan yüzde 2'lik artışın yüzde 5'e çıkarılmasını ve teminat tutarlarında önemli yükselişleri kapsıyor. Bu yazıda, bu değişikliklerin detaylarına ve sürücüler üzerindeki etkilerine odaklanacağız.

Trafik Sigortası Primlerindeki Artış
2024 yılından itibaren trafik sigortası primlerinde her ay yüzde 5 oranında bir artış uygulanacak. Bu karar, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından alındı ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alıyor. Bu artış, sigortacılık sektöründeki maliyet artışlarını yansıtmayı ve sigortalıların korunmasını amaçlıyor.

Teminat Tutarlarındaki Yükseliş
Yapılan düzenlemelerle birlikte, kazalar sonucu ortaya çıkan maddi ve manevi teminatlar da artırıldı. Örneğin, herhangi bir kaza anında kişi başına sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm durumlarında ödenecek maksimum tutar 1.8 milyon lira olarak belirlendi. Bu, emniyet ve güvenliği artırma adına önemli bir adım olarak görülüyor.

Hasar Maliyet Endeksi ve Hesaplama Yöntemi
Mayıs 2024'ten itibaren, trafik sigortası primlerinin hesaplanmasında hasar maliyet endeksi kullanılacak. Bu endeks, asgari ücret artış oranı, yedek parça ve aksesuar fiyatları, motorlu araçlar fiyat artış oranı ve araçların bakım ve onarım fiyatları gibi çeşitli faktörler dikkate alınarak hesaplanacak. Bu yeni yöntem, sigorta primlerinin daha adil ve gerçekçi bir şekilde belirlenmesini sağlayacak.

Kurulun Yetkileri ve Esnekliği
SEDDK, hasar maliyet endeksi üzerinde izleme ve düzeltme yapma yetkisine sahip. Bu, 2024 yılı için belirlenen artış oranlarının ihtiyaçlara göre düzenlenmesine olanak tanıyor. Kurul, bu oranları sıfıra kadar indirebilir veya iki katına kadar artırabilir. Bu esneklik, piyasadaki değişimlere ve ihtiyaçlara hızlı bir şekilde cevap verebilme kapasitesini gösteriyor.

Kaza Durumunda Sigorta Şirketlerinin Ödeme Kapasitesi
Kaza durumunda, sigorta şirketlerinin yapacağı maksimum ödeme tutarları da artırıldı.

Örneğin, insan taşıyan araçlarda kaza başına ödenecek maksimum tutar 9 milyon lira, eşya taşıyan araçlar ve iş makineleri için 18 milyon lira, tarım araçları ve özel amaçlı araçlar için 9 milyon lira olarak belirlendi.

Motosiklet ve yük motosikletleri için ise bu tutar 5.4 milyon lira oldu.

Maddi hasarlarda ise araç başına 200 bin lira, kaza başına 400 bin lira ödenecek.

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