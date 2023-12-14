Aracı olanlar dikkat, %67 artış geldi! Trafik sigortası poliçe limitleri ne kadar oldu 2024? Kaza yaparsanız kaç TL ödenecek?

Hasar Maliyet Endeksi ve Hesaplama Yöntemi Mayıs 2024'ten itibaren, trafik sigortası primlerinin hesaplanmasında hasar maliyet endeksi kullanılacak. Bu endeks, asgari ücret artış oranı, yedek parça ve aksesuar fiyatları, motorlu araçlar fiyat artış oranı ve araçların bakım ve onarım fiyatları gibi çeşitli faktörler dikkate alınarak hesaplanacak. Bu yeni yöntem, sigorta primlerinin daha adil ve gerçekçi bir şekilde belirlenmesini sağlayacak.

Kurulun Yetkileri ve Esnekliği SEDDK, hasar maliyet endeksi üzerinde izleme ve düzeltme yapma yetkisine sahip. Bu, 2024 yılı için belirlenen artış oranlarının ihtiyaçlara göre düzenlenmesine olanak tanıyor. Kurul, bu oranları sıfıra kadar indirebilir veya iki katına kadar artırabilir. Bu esneklik, piyasadaki değişimlere ve ihtiyaçlara hızlı bir şekilde cevap verebilme kapasitesini gösteriyor.

Örneğin, insan taşıyan araçlarda kaza başına ödenecek maksimum tutar 9 milyon lira, eşya taşıyan araçlar ve iş makineleri için 18 milyon lira, tarım araçları ve özel amaçlı araçlar için 9 milyon lira olarak belirlendi.

Motosiklet ve yük motosikletleri için ise bu tutar 5.4 milyon lira oldu.

Maddi hasarlarda ise araç başına 200 bin lira, kaza başına 400 bin lira ödenecek.