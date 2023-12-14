SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

1.20 düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak 2023? Düşük faizli konut kredisinden kimler yararlanacak? 15 yıl vade...

Türkiye'de konut sahibi olma hayali kuranların yüzünü güldürecek bir fırsat ortaya çıktı! Düşük faizli konut kredisi, henüz ev sahibi olmamış bireyler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Yapılan son düzenlemelerle birlikte, ilk kez ev alacaklara özel olarak sunulan %1.20 düşük faizli konut kredisi imkanlarıyla ev sahibi olmak artık daha kolay. Peki,1.20 düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak 2023? Düşük faizli konut kredisinden kimler yararlanacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 11:30 Güncelleme 14 Aralık 2023, 11:30
1.20 düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak 2023? Düşük faizli konut kredisinden kimler yararlanacak? 15 yıl vade...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ev sahibi olmak isteyenlere yönelik önemli bir adımı duyurarak, ilk evini alacaklara sağlanacak kredi desteği ile ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı.

CEVDET YILMAZ'IN AÇIKLAMASI

Yılmaz "İlk ev alacaklara kredi verilmesi" konusundaki bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Merkez Bankası ile BDDK, ikinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdı, biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik, onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkanı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkanı olmayınca konut kredi imkanları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor.


Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz, konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."

KONUT KREDİSİNİN AYRINTILARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların yıl sonunda tamamlanması bekleniyor.



1.20 faizli düşük konut kredisi kampanyasıyla ilgili ayrıntılar netleşmese de beklenti vadenin 15 yıla uzaması, faizin yüzde 1.20'lere çekilmesi.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
MİT’ten nokta operasyon! Metropollere saldıracaktı: PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirildi
CANLI TAKİP | Katil İsrail’den Gazze’de soykırım! BM raporu yayımladı: 2023 işgal altındaki Batı Şeria’daki en kanlı yıl
CHP’de foto kriz! Koltuk savaşları 2. sezon: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında fotoğraflar üzerinden liderlik mücadelesi
SON DAKİKA