Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuştu: "Enflasyon tek haneye inecek"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklif i kapsamında Meclis'te yaptığı konuşmada, 2025'te enflasyondaki gerilemenin hız kazanacağını ve 2026'da enflasyonun yeniden tek haneye ineceğini belirtti. Yılmaz, Haziran'da başlatılan parasal ve miktarsal sıkılaştırma, seçici kredi uygulamaları ve makroihtiyati çerçevenin sadeleştirilmesiyle enflasyon beklentilerinin ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınmasının hedeflendiğini söyledi. Para ve maliye politikaları arasındaki şeffaf ve güvenilir eşgüdüm ile 2024'ün ikinci yarısından sonra enflasyonda yıllık bazda belirgin bir düşüş beklendiğini kaydeden Cevdet Yılmaz, şöyle konuştu: "Bu dönemden itibaren kalıcı bir dezenflasyon sürecine geçilmesi öngörülmektedir. Nitekim açıklanan güncel veriler son aylarda bir düşüş eğiliminin başlamış olduğunu göstermektedir. Bu süreçte, dezenflasyon politikalarının devamlılığı sağlanarak 2025'te istikrar dönemine geçilecek."

GABAR'DA REKOR ÜRETİM Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar 'da günlük petrol üretiminin 30 bin varile ulaştığını bildirdi. TPAO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gabar'da rekor üretim. Günlük 30 bin varil petrol" ifadesi yer aldı. Paylaşımda, "Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açtığımız toplam 23 kuyuda günlük 30 bin varil petrol üretime ulaştık. 2023 sonu hedefimiz günlük 35 bin varil petrol, 2024 sonu hedefimiz günlük 100 bin varil petrol. Bu başarı, ülkemizin enerji bağımsızlığına doğru attığımız sağlam adımların bir yansımasıdır. Gururla paylaşıyoruz" denildi.





TAKSİLERDE YENİ TARTIŞMA

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, taksici esnafının kısa mesafede yolcudan aldığı indi-bindi ücretinin yasal olmadığını belirterek, "Taksimetre varsa ve ne yazarsa onu ödersiniz. Eğer vatandaş 60 lira ödediyse fişini alsın ve hakem heyetinden parasını istesin. Ticaret İl Müdürlüğü'ne de şikayet ederse ciddi cezaları var" dedi. Antalya Şoförler, Otomobilciler, Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf ve Sanatkarları Odası Genel Sekreteri İlker Karahan ise bu ücretin taksicilerin kısa mesafe yolcularını almama ihtimalini ortadan kaldırmaya yönelik bir uygulama olduğuna değindi.

GÖNÜL BAĞI İLK MEZUNLARINI VERDİ

Turkcell'in Kahramanmaraş depremlerinin ardından başlattığı Gönül Bağı Projeleri kapsamında Turkcell Akademi'nin eğitimlerini tamamlayan katılımcılara sertifikaları verildi. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, "Her yaştan insanımızın mesleki ve kişisel becerilerinin artırılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.