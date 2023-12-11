Son dakika: Kritik veri açıklandı! Cari işlemler hesabı 186 milyon dolar fazla verdi

Cari işlemler hesabı Ekim ayında, 186 milyon ABD doları fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5 milyar 67 milyon ABD doları fazla verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Ekim ayında cari işlemler hesabı 186 milyon ABD doları fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5 milyar 67 milyon ABD doları fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 866 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.