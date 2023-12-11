İlk toplantı bugün: Asgari ücret için buluşma zamanı! Taraflar ne istiyor? Hangi veriler masaya yatırılacak? Karar ne zaman?

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli başta olmak üzere çalışançalışmayan hemen herkesin merakla beklediği yeni asgari ücreti belirleme süreci başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını bugün yapacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRKİŞ temsil edecek. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak.
KOMİSYONDA İLK KEZ 4 İŞÇİ BİRDEN VAR
Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak, 5 kişilik TÜRKİŞ heyetinde ilk kez 4 işçi birden yer alacak. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçi, bu yıl yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine katkı verecek. Yeni asgari ücret için talebini kamuoyuyla henüz paylaşmayan TÜRK-İŞ, 'insan onuruna yakışır' düzeyde bir asgari ücret talep ediyor.