Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yatırım turunun yeni durağı İspanya olacak

Şimşek ve Erkan, 14-15 Aralık'ta düzenlenecek yatırımcı toplantıları ve konferansına katılacak. Şimşek burada, toplam cirosu 600 milyar euroyu aşan 80'in üzerinde İspanya merkezli küresel şirketin üst düzey yöneticisiyle buluşacak. Şimşek, 2 trilyon doları yöneten 30'un üzerinde banka ve fon yöneticisiyle de bir araya gelecek.

Ziyarette Türk-İspanyol şirketlerinin 3. ülkelerde iş birliği yapmasına ilişkin konular da ele alınacak. Buna göre, her iki ülke şirketlerinin güçlü olduğu pazarlardaki fırsatlar değerlendirilecek. Böylece, Türk şirketlerinin Latin Amerika, İspanya şirketlerinin de Türk Cumhuriyetleri ve Kafkaslarda daha fazla iş yapmasının önü açılacak. İspanya Ekonomi, Ticaret ve İşletmeden Sorumlu Birinci Başbakan Yardımcısı ve Bakanı Nadia Calvino Santamaria ile görüşecek olan Şimşek, İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos ile de bir araya gelecek.