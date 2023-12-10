Uzmanlardan ‘altın’ tavsiyeler! Almak mı lazım satmak mı?

ETTE FAHİŞ FİYATA SON Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle , kırmızı et sektörüne yönelik başlattıkları incelemeye ilişkin, "En temel amacımız, tüketicilerin kırmızı eti daha ucuza tüketebilmesi ve pazarın daha rekabetçi olabilmesi için neler yapılabileceğini araştırmak." dedi. Son dönemde kırmızı et sektöründeki fiyat artışlarına yönelik çok sayıda şikayet aldıklarını aktaran Küle, "Bu yıl uzlaşma usulüyle sonlandırılan ve resen açtığımız bir soruşturmamızda hayvan besiciliğinin yanı sıra et ve et ürünlerinin üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren pazardaki lider bir teşebbüse, perakendecilerin raf fiyatlarını belirlediği tespiti sonucunda idari para cezası tesis edildi." dedi.



130 BİN KİŞİYİ KAYBETTİK

Çevre, Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu belirterek, "Kentsel dönüşüm kaçınılmaz bir iş. 1900'den itibaren 6 ve üzerinde deprem sayımız 231, ölen insan sayımız 130 bin, maddi hasar yüz milyarlarca dolar. Riskli binalarımızı bir an önce dönüştürmemiz lazım. Bunları depreme hazırlıklı hale getirmemiz lazım. Bu çaba içerisindeyiz. İnşallah ülkemizi güvenli hale getireceğiz" dedi.





TERSANE SAYIMIZ 85'E ÇIKTI

Ulaştırma ve altyapı bakanı abdulkadir uraloğlu, "2002'de 37 olan tersane sayımız 85'e, yıllık üretim kapasitemizi ise 550 bin detveyt tondan 4.8 milyon detveyt tona yükselttik. Tersanelerimizdeki bakım-onarım hacmi de son 10 yılda yüzde 129 oranında artarak 35 milyon detveyt tona yükseldi" dedi.



VAKIFLAR PERSONEL ALIYOR

Vakıflar Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında çeşitli kadrolarda istihdam etmek üzere 186 sözleşmeli personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, kurum çeşitli illerde görevlendirmek üzere sözlü sınavla 26 sosyal çalışmacı, 87 koruma ve güvenlik görevlisi ile sözlü sınav yapılmaksızın 73 destek personeli istihdam edecek. Başvurular, 7-14 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https:// isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru şartlarına, aranan niteliklere, sözlü sınav tarihine, saati ve yeri ile ilgili detaylı bilgilere kurumun "www. vgm.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.