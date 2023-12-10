Ocak 2024 özel sektör maaş zammı hesabı çıktı! %71 oranı masada: İşte güncel hesaplama

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, asgari ücret zammı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Eğer yıl sonu enflasyon yüzde 62 olursa, son 6 ayda yüzde 35.26'lık zamla 11 bin 402 TL'den, 15 bin 422 liraya, geçmiş dönemlerde baktığımızda buna bir refah payı eklentisi de oluyordu. Burada yüzde 40'a 10'luk bir zamla yüzde 50'yi görmüş olacaktır. O zaman da 17 bin 103 TL olması mümkün gözüküyor." ifadelerini kullandı.
Memur, emekli ve asgari ücretliler için zam oranları kısmen belirlendi. Peki özel sektörde asgari ücretten yüksek maaş alanlar ne kadar zam alacak? Zam oranları sektörlere göre farklılık gösteriyor.
Özel sektörde zam oranları asgari ücret zammına paralel olarak ilerliyor. Ancak bazı şirketler asgari ücret artışını beklemeden zam oranlarını açıklıyor. Özel sektörde zam oranları açıklanmaya başladı. Genel olarak yüzde 50'lik bir artıştan söz edilebilir.
Öte yandan asgari ücrete bu yıl bir kez zam yapılması nedeniyle özel sektörde de birçok firma 2024'te tek zam yapacak. Firmaların yüzde 59'u yılda bir kez, yüzde 33'ü iki kez ve yüzde 8'i üç veya daha üzerinde zam yapmayı hedefliyor.
İŞTE SEKTÖR SEKTÖR ZAM ORANLARI
2024'te ortalama yüzde 50 zam yapılması gündemde. Ancak bazı sektörlerde bu oran yüzde 70 seviyelerine çıkıyor. Sigorta sektöründe yeni yılda yüzde 71 zam yapılması hedefleniyor.
Zam oranı yüksek olan diğer bir sektör ise otomotiv. Bu alanda çalışanlara yüzde 64 oranında zam yapılması bekleniyor. Kimya sektöründe de zam oranı yüzde 60'ı bulacak.
Holdinglerde zam oranı yüzde 56 iken, sağlık ve ilaç sektöründe çalışanları yüzde 55'lik zam bekliyor. Maden sektöründe ise yüzde 51'lik artış söz konusu olacak.
Otomotiv ana sanayi, bankacılık, teknoloji, finansal hizmetler, lojistik, perakende, hizmet sektörü çalışanları ise 2024'te yüzde 50 zam alacak.
Geçtiğimiz yıl en çok zam yapan sektörler yüzde 115'le lojistik, yüzde 114'le perakende, yüzde 108'le enerji sektörü olmuştu.
Dünya'da yer alan habere göre; en fazla ücret artışı gösteren iş kolları ise tedarik zinciri, üretim ve mühendislik olarak sıralandı. Firmaların en fazla bütçe ayırdığı yeni mezun rollerinde ise yapay zeka ve teknolojinin öncelik kazandığı görülüyor.