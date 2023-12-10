Ocak 2024 özel sektör maaş zammı hesabı çıktı! %71 oranı masada: İşte güncel hesaplama

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, asgari ücret zammı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Eğer yıl sonu enflasyon yüzde 62 olursa, son 6 ayda yüzde 35.26'lık zamla 11 bin 402 TL'den, 15 bin 422 liraya, geçmiş dönemlerde baktığımızda buna bir refah payı eklentisi de oluyordu. Burada yüzde 40'a 10'luk bir zamla yüzde 50'yi görmüş olacaktır. O zaman da 17 bin 103 TL olması mümkün gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Memur, emekli ve asgari ücretliler için zam oranları kısmen belirlendi. Peki özel sektörde asgari ücretten yüksek maaş alanlar ne kadar zam alacak? Zam oranları sektörlere göre farklılık gösteriyor.

Özel sektörde zam oranları asgari ücret zammına paralel olarak ilerliyor. Ancak bazı şirketler asgari ücret artışını beklemeden zam oranlarını açıklıyor. Özel sektörde zam oranları açıklanmaya başladı. Genel olarak yüzde 50'lik bir artıştan söz edilebilir.

Öte yandan asgari ücrete bu yıl bir kez zam yapılması nedeniyle özel sektörde de birçok firma 2024'te tek zam yapacak. Firmaların yüzde 59'u yılda bir kez, yüzde 33'ü iki kez ve yüzde 8'i üç veya daha üzerinde zam yapmayı hedefliyor.