Asgari ücret maratonu başlıyor! İşçiye en az 15 bin 735 TL | Yarın toplanacak komisyon pazarlığa yüzde 38 ile oturacak

ENFLASYON EN ÖNEMLİ VERİ

Yeni asgari ücretin tespitinde Orta Vadeli Program (OVP) ile uyumlu 6 aylık enflasyon tahmini ve Ocak memur zammı öne çıkacak. Merkez Bankası'nın 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak belirlenirken 6 aylık enflasyon tahmini de yaklaşık yüzde 38 oldu. 5 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 33,66 olarak kesinleşmesi Merkez Bankası'nın tahminiyle uyumlu olması dikkat çekti.

6 aylık enflasyon verisi baz alındığında artışın yüzde 40 ve üzeri olması bekleniyor. Yüzde 38 uygulandığında 15.735 TL olan net asgari ücretin bu durumda 16 bin TL ve üzerinde olması bekleniyor. Maaş zamları için önemli bir referans değer olan memur zammına göre yapılan hesapta asgari ücret için 17.100 TL rakamı ortaya çıkıyor.

Her iki rakamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında belirleyici etmenler olarak yer alacak. Ancak pazarlığın yüzde 38'lik enflasyon oranına göre 15.735 TL'den başlaması bekleniyor. Yeni rakamın refah payı katkısı ile bu miktar üzerinde olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ANKETLER YAPILIYOR

Enflasyon rakamlarının yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçi sendikaları ve işverenlerle ilgili gerekli anket çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu iki veri asgari ücret belirlenirken müzakere masasında yer alacak. Bu yıl toplantıya 4 sektörden işçi de katılacak.