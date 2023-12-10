2024 asgari ücret maratonu başlıyor! Komisyon pazarlığa yüzde 38 ile oturacak: İşçiye en az 15 bin 735 TL

Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren ancak 81 milyonu da dolaylı olarak etkileyen asgari ücrete yapılacak artış için ilk toplantı yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında yapılacak.
Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren ancak 81 milyonu da dolaylı olarak etkileyen asgari ücrete yapılacak artış için ilk toplantı yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında yapılacak.
İşçi tarafını temsilen Türk-İş, işveren temsilen de TİSK'in katılacağı toplantılar sonrasında 2024 yılında uygulanacak yeni asgari ücret açıklanacak. Asgari ücret zammı, Türkiye'de yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendirirken, bunun dışında birçok vatandaşın da gelirini, ödemesini, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği gibi kalemleri etkiliyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET TALİMATI: İŞÇİLERİN YANINDA OLUN
Asgari ücrete yönelik "İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek" açıklamasını yapan Başkan Erdoğan'ın hükümete flaş bir talimat verdiği öğrenildi. Sabah'ta yer alan bilgiye göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret görüşmelerinde hakem rolünü üstlenen hükümetten her dönem olduğu gibi uzlaşma görüşmelerinde işçilerin yanında olunmasını istedi.
Asgari ücretin tespiti konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birinci öncelikli olarak görev alırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı da yeni ücretin diğer ekonomik aktörlere yansıması konusunda koordineli bir iş birliği yürütüyor. 2022 Aralık ayında 5500 TL olarak uygulanan asgari ücret 2023 Ocak ve Temmuz aylarında yapılan artışla yüzde 107 artışla 11.402 TL'ye yükseldi. Asgari ücret dönemin kuruyla 482 dolar düzeyine çıkarak döviz bazlı rekor kırdı.
ENFLASYON EN ÖNEMLİ VERİ
Yeni asgari ücretin tespitinde Orta Vadeli Program (OVP) ile uyumlu 6 aylık enflasyon tahmini ve Ocak memur zammı öne çıkacak. Merkez Bankası'nın 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak belirlenirken 6 aylık enflasyon tahmini de yaklaşık yüzde 38 oldu. 5 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 33,66 olarak kesinleşmesi Merkez Bankası'nın tahminiyle uyumlu olması dikkat çekti.
6 aylık enflasyon verisi baz alındığında artışın yüzde 40 ve üzeri olması bekleniyor. Yüzde 38 uygulandığında 15.735 TL olan net asgari ücretin bu durumda 16 bin TL ve üzerinde olması bekleniyor. Maaş zamları için önemli bir referans değer olan memur zammına göre yapılan hesapta asgari ücret için 17.100 TL rakamı ortaya çıkıyor.
Her iki rakamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında belirleyici etmenler olarak yer alacak. Ancak pazarlığın yüzde 38'lik enflasyon oranına göre 15.735 TL'den başlaması bekleniyor. Yeni rakamın refah payı katkısı ile bu miktar üzerinde olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
ANKETLER YAPILIYOR
Enflasyon rakamlarının yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçi sendikaları ve işverenlerle ilgili gerekli anket çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu iki veri asgari ücret belirlenirken müzakere masasında yer alacak. Bu yıl toplantıya 4 sektörden işçi de katılacak.
2024 NET ASGARİ ÜCRET
Yüzde 35 artarsa 15.393 TL
İşverene maliyeti 21 bin 278 TL
Yüzde 40 artarsa 15 bin 962 TL
İşverene maliyeti 22 bin 66 TL
Yüzde 45 artarsa 16 bin 533 TL
İşverene maliyeti 22 bin 854 TL
Yüzde 50 artarsa 17 bin 103 TL
İşverene maliyeti 23 bin 642 TL
KOMİSYON NELERE BAKACAK
■ 6 aylık yüzde 38'lik enflasyon
■ Memura yapılacak yüzde 50 artış
■ İşverene yapılan 500 TL destek
■ Bekar bir işçinin bir aylık geçim maliyeti
■ İstihdamın korunması
■ Bütçe dengeleri
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak? Kaç toplantı yapılacak? Masada hangi rakamlar var? Takvim tüm ayrıntıları bir bir yazdı...
İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılımıyla gerçekleştirilecek ilk toplantıda açılış konuşmaları yapılacak, asgari ücrete ilişkin genel hatlarıyla değerlendirmeler yapılacak, süreç ele alınacak.
ASGARİ ÜCRETTE TALEPLER NE ZAMAN KONUŞULACAK?
İkinci toplantıda araştırmaların ve verilerin masaya yatırılması, üçüncü toplantıda da tarafların taleplerini dile getirmesi bekleniyor. 5'er kişilik işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü toplantıda yeni asgari ücreti karara bağlaması bekleniyor.
İŞTE SON TARİH
Asgari ücret kararının en geç 31 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Karar için oy çokluğu yetiyor ancak hedef işçi ve işverenin uzlaşacağı bir asgari ücretin belirlenmesi...