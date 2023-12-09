Maaş oranları netleşiyor! Emekliye üç formüllü zam | Enflasyon+Refah Payı ile taban maaş artışı masada...

2024 yılının ilk 6 ayı için ise üçlü bir zam formülü masada bulunuyor. Öncelikle yüzde 38-40 bandında çıkan 6 aylık enflasyonun yüzde 50'ye tamamlanması ve zam oranının bu şekilde uygulanması bekleniyor.

Bunun dışında son dönemde uygulanan taban maaşların da artırılması gündemde. Son olarak 7.500 TL yapılan taban maaşın da 10 bin-11 bin bandına çıkartılması planlanıyor. Üçüncü bir formül olarak da taban maaşa tamamlanan kök aylıklarda seyyanen bir iyileştirme yapılması. Bu formül de masada bulunuyor.

MEMUR EMEKLİLERİ

Emekli Sandığı emeklileri ve memurlar da diğer emeklilerde olduğu gibi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki artış alıyor. Bu artışlar Toplu Sözleşme zamları olarak yapılıyor.







Memurlar ve memur emeklileri ayrıca 6 aylık enflasyona göre fark da alıyor. 5 aylık enflasyonun yüzde 33.66 çıkmasından sonra memurlar ve memur emeklilerinin yeni zam oranı yüzde 15'lik toplu sözleşme artışıyla yüzde 45'e ulaştı. Aralık enflasyonu ile birlikte bu rakamın yüzde 49-50 bandına çıkacağı hesaplanıyor. Emekli memurlar ve memurlar için uygulanacak artış böylece yüzde 50'yi bulacak.