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1 yıl tek kuruş ödeme yok; 250.000 TL ihtiyaç kredisi taksit tablosu çıktı! Şartsız şurtsuz düşük faizle 60 ay vade fırsatı açıklandı

Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarından Halkbank, genç ve cesur girişimcileri desteklemek amacıyla üç farklı kredi paketi sunmaya başladı. Yenilikçi ve sürdürülebilir iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen genç girişimciler için tasarlanan bu paketler, iş kurma ve geliştirme süreçlerinde önemli finansal destek sağlamayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 21:39 Güncelleme 08 Aralık 2023, 21:39
1 yıl tek kuruş ödeme yok; 250.000 TL ihtiyaç kredisi taksit tablosu çıktı! Şartsız şurtsuz düşük faizle 60 ay vade fırsatı açıklandı

Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarından biri olan Halkbank, girişimcilere özel olarak tasarlanmış yeni bir finansman aracını tanıttı. Kendi işini kurmak veya mevcut işini büyütmek isteyen girişimcilere yönelik sunulan bu kredi paketi, iş hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyenlere önemli bir fırsat sunuyor. Kredi hakkında Halkbank'tan açıklama geldi. İşte detaylar...

Halk Girişimci Kredisi

Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen/kurmuş olan, bu iş ile ilgili faaliyeti yürütme yeteneğine ve tecrübesine sahip olduğu kanaati edinilen girişimciler hedef kitlemizdir. Halk Girişimci Kredisi'nden;

En az ilkokul mezunu,

45 yaşını aşmamış olan girişimciler yararlanabilecektir.

Girişimcinin gazi, şehit/gazi yakını veya engelli olması durumunda yaş şartı 55 olarak uygulanacaktır. (45 yaşını aşmış girişimcilerin başvuruları yalnızca standart başvuru süreci -şube kanalı- ile alınabilecektir.)

Örneğin;konfeksiyon sektöründe uzun yıllar faaliyet gösteren satış yetkilisinin kendi iş yerini kurması gibi.

Kredi Limiti: 250.000 TL*

1 YIL ANAPARA ÖDEMESİZ

Kredi Türü ve Vadesi: Taksitli işletme kredisi şeklinde azami 12 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam azami 60 ay vade uygulanabilecektir.

Genç Girişimci Kredisi

Üniversitelerin yüksekokul veya fakültelerinden mezun, mezun olduğu bölümle ilgili herhangi bir iş tecrübesi bulunmayan ve bu alanda kendi işini kurmak isteyen veya kendi işini kurmuş olan 35 yaşını aşmamış girişimciler hedef kitlemizdir.

Örneğin; eczacılık fakültesini bitiren yeni mezun bir eczacının eczane, hukuk fakültesini bitiren yeni mezun bir avukatın hukuk bürosu, diş hekimliği fakültesini bitiren yeni mezun bir diş doktorunun muayenehane, anaokulu öğretmenliği mezununun anaokulu, mimarlık fakültesi mezununun mimarlık bürosu açmak istemesi gibi.

Kredi Limiti: 350.000 TL

Kredi Türü ve Vadesi: Taksitli işletme kredisi şeklinde azami 12 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam azami 60 ay vade uygulanabilecektir.

Cesur Girişimci Kredisi

Üniversitelerin yüksekokul veya fakültelerinden mezun, eğitimini aldığı ve en az 2 yıl deneyim kazandığı iş kolunda kendi iş yerini açmak isteyen veya kendi iş yerini açan 45 yaşını aşmamış girişimciler hedef kitlemizdir.

Örneğin; tıp doktorları, tahlil laboratuvarı kuracak biyologlar, etüt merkezi açacak öğretmenler, diş doktorları, veterinerler, avukatlar gibi.

Kredi Limiti: 400.000 TL

Kredi Türü ve Vadesi: Taksitli işletme kredisi şeklinde azami 12 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam azami 60 ay vade uygulanabilecektir.

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