Dikkat paranız tehlikede: Araç satışında banka oyunu!

Otomobil piyasası yıl sonuna doğru fiyat düşüşleri ile birlikte ihtiyaç amaçlı araç alacaklar için cazip fırsatlar sunarken, bazı mağduriyetleri de beraberinde getirebiliyor. Özellikle ikinci elde satış yapılırken, paranın araç sahibi değil de bir başkasına gönderilmesi istenebiliyor, ilan sitelerinde piyasa değerinden daha ucuz araçlar satışa çıkabiliyor.
PARAYI BAŞKASINA GÖNDERMEYİN
Vatandaşları uyaran, Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel "Tüketicinin alacağı bazı kolay tedbirlerle kötü niyetli kişilerden korunmak mümkün. Bu yöntemlerden bir tanesi para transferini araç sahibi harici birinin hesabına gerçekleştirmek. Böylelikle kötü niyetli araç sahibi parayı başkasının adına almış olduğundan, noter satışını yaptığı aracın tutarını almadığını iddia edebiliyor. Alıcı rolünde olduğunda ise, ödeme başkasının hesabından gönderilip satış farklı kişinin üzerine alınıyor. Bu durumda ise parayı ödeyen kişi, ödeme yapmış olmasına rağmen aracı alamadığı iddiasıyla satıcıyı zor durumda bırakabiliyor ve aracın devri yapılmış oluyor" dedi. Ertemel, banka ödemelerinde mutlaka araç plakası ve paranın gönderme amacının yazılması gerektiğini de hatırlattı.
'DÜŞÜK FİYATLARA DİKKAT'
Ertemel ilan siteleriyle ilgili tedbirlerin dolandırıcılığı azalttığını hatırlatarak, "Yine de düşük fiyatlı araçlara dikkat etmek gerekiyor.. Öncelikle aracın satışında engel var mı, satıcı ile ruhsat sahibi aynı kişi mi ve bilgiler gerçek mi gibi bilgileri noterlikte kontrol ettirmelerini tavsiye ederiz. Ayrıca noter kapanma saati ya da eft bitiş saatlerinde işlem yapmayın" dedi.