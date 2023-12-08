Dikkat paranız tehlikede: Araç satışında banka oyunu!

'VEKALET MUTLAKA KONTROL EDİLMELİ'

Bir aracı her zaman ruhsat sahibi satmayabiliyor. Araç sahibinin yetkilendirdiği biri ya da otomobil satıcısı da pazarlaması ve satış sürecini gerçekleştirebiliyor. Böylesi durumlar için de Ticaret Bakanlığımız başkasının adına olan araçları ilan sitelerinde paylaşmak için vekâlet ve sözleşme gibi zorunluluklar getirdi. Alıcılar aracıların resmi sözleşmesi ve vekâletlerini kontrol ederek, bu işlemlere yetkisi olup olmadığından emin olduktan sonra işlemleri gerçekleştirebilirler.

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