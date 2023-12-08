TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, bankacılarla buluştu: Türk Lirası’na geçiş devam ediyor

'KRİPTO PARALAR KAPATILSIN' ABD'nin en büyük bankası JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, Senato Bankacılık Komitesi oturumunda Senatör Elizabeth Warren'ın sorusu üzerine "Kripto, bitcoin vb. şeylere her zaman şiddetle karşı çıktım. Bunun tek gerçek kullanım alanı suçlular, uyuşturucu kaçakçıları, kara para aklama, vergiden kaçınma. Ben hükümetin yerinde olsam burayı kapatırdım" dedi. Söz konusu açıklamalar Dimon'ın kripto paralara karşı son çıkışı olsa da, JPMorgan 1,6 trilyon dolarlık sektörün temel teknolojisi olan blok zincirine yoğun bir şekilde dahil olmuş durumda. Dimon daha önceki açıklamalarında Bitcoin'i "abartılmış bir dolandırıcılık" olarak nitelendirmiş ve daha sonra bu yorumunu geri almıştı. Ayrıca Bitcoin'i "evcil bir taşa" benzetmişti.

ÇOBANLARA 400 MİLYON TL Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 8 yılda Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdam Desteği kapsamında yaklaşık 400 milyon liralık ödeme yaptıklarını ifade etti. Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, kırsal alanda kısıtlı olan istihdam kaynaklarını geliştirmek, sigortalı çoban istihdamına katkı vermek amacıyla 2014'te Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği'nin hayata geçirildiğini anımsattı. Yumaklı, Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği'nden 2022'ye kadar 63 bin civarında işletme ve kişinin yararlandığını belirtti.

EĞİTİME YARIM TRİLYON LİRA TÜİK, 2022 yılı Eğitim Harcamaları İstatistikleri'ni açıkladı. Eğitim harcamaları 2022 yılında yüzde 69,3 artarak 587 milyar 438 milyon TL oldu. Eğitim harcamalarının en fazla arttığı eğitim düzeyleri; yüzde 113,8 ile okul öncesi ve yüzde 74,1 ile yükseköğretim oldu. Devlet eğitim kurumlarınca eğitim harcaması en fazla yükseköğretime yapıldı. Eğitim harcamaları hizmet sunucularına göre değerlendirildiğinde; devlet eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 35,1'ini yükseköğretim, yüzde 21,7'sini ortaöğretim oluşturdu. Özel eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların, yüzde 44,6'sı yükseköğretime, yüzde 31,0'ı ortaöğretime yapıldı. Eğitim harcamalarının yüzde 79,1'i devlet tarafından finanse edildi. 2022 yılında yapılan eğitim harcamalarının yüzde 79,1'i devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içerisinde hane halklarının yaptığı harcamaların payı ise yüzde 10,0 oldu. Öğrenci başına eğitim harcaması 25 bin 143 TL oldu. Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2021 yılında 15 bin 622 TL idi. 'TÜRKİYE'DE EKONOMİ YÖNETİMİ DOĞRU YOLDA' Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, yeni ekonomi yönetiminin atılması gereken doğru adımları attığını belirterek, "Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) şu an 350 baz puanın altında. Bu, henüz seçimden önceki dönemde 550 baz puanın üzerindeydi. Kredi derecelendirme kuruluşlarının bazılarının Türkiye'nin görünümünü yukarı yönlü revize ettiğini görüyoruz" dedi. Lopez banka olarak, gelecek yıl sonunda enflasyonun yüzde 35-40'a gerileyeceğini ve sonraki yıl yüzde 15 seviyelerine ineceğini öngördüklerini ifade etti.

MARKALARA İTİBAR ÖDÜLÜ

Türkiye İtibar Akademisi ve İstanbul Kent Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Ekonomiye Fayda Endeksi" ve "Kadın Marka Tercih Endeksi" ödülleri sahiplerini buldu. İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar, "Bu ödüller ülkemizde denetim altında yapılan ve Türk İş Dünyasına navigasyon görevi üstlenen ilk ve tek bilimsel araştırma ve endeks çalışması olma özelliğini taşıyor."dedi. İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M.Necmettin Atsü ise bu organizasyonların ekonomiye katma değer sağladığınıifade etti." Kadın marka tercih endeksinde AGT, Opet, Zen Pırlanta ilk üçü paylaştı. Ekonomiye fayda endeksinde ise AGT Yıldız Entegre, Opet ve Mutlu Akü ilk üçte yer aldı.

EZİNE PEYNİRİNE COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ezine peynirinin Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi. Ezine peynirinin Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan 18'inci ürünü olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "AB'den tescilli ilk Türk peynirimiz. Ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Çok yakında başka müjdeler vereceğiz." dedi



MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Brent petrol 74 dolarla 5 ayın en düşük seviyesine gerilerken yurtiçinde motorine 1 lira 30 kuruş indirim geldi. İstanbul Avrupa yakasında motorinin ortalama litre fiyatı 36.24 TL, Ankara'da 36.92 TL, İzmir'de 37.13 TL lira, Adana'da 37.41 TL, Bursa'da 36.99 TL, Antalya'da 37.65 TL, Diyarbakır'da 37.62 TL ve Trabzon'da 37.30 TL oldu.



ALTIN İÇİN KRİTİK GÜN

Yurt içinde ve dışında piyasalar yarın açıklanacak ABD'deki tarım dışı istihdam verisini yakından takip edecek. Uzmanlar, verinin beklentiler altında gelmesi durumunda altın fiyatlarında yeni zirveler görülebileceğini belirtiyor.



10 BİN POLİS ALINACAK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 10 bin polis memuru alınacağını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün polis alımıyla ilgili şartları yakında açıklaması bekleniyor. Başvurular elektronik ortamda yapılıyor ve adaylarda mesleki bazı şartlar aranıyor.



MERKEZ'DEN YENİ REZERV REKORU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 1 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 656 milyon dolar artışla 140 milyar 149 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 236 milyon dolar artışla 93 milyar 233 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 24 Kasım'da 90 milyar 997 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 420 milyon dolar artarak 45 milyar 496 milyon dolardan 46 milyar 916 milyon dolara çıktı.