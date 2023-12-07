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Emekliye 5 bin TL ikramiye: Tasarı Meclis Genel Kurulu'na geldi! Ödemeler haftaya...

Kasım ayında 1.5 milyon emekliye 44.5 milyar lira ikramiye ödemesi yapıldığını hatırlatan Mehmet Muş, teklifin yasalaşmasıyla 4.7 milyon kişiye de 23 milyar TL ödeneceğini söyledi.

Zübeyde Yalçın Zübeyde Yalçın takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Aralık 2023 Güncelleme 07 Aralık 2023, 07:00
Emekliye 5 bin TL ikramiye: Tasarı Meclis Genel Kurulu’na geldi! Ödemeler haftaya...

Çalışan emeklilere de 5 bin TL ikramiye verilmesini içeren Torba Yasa Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine başlandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, teklifin detayları ve etki analizi ile ilgili bilgileri paylaştı. Muş, muhalefetin çarpıtmalarına tek tek yanıt verdi.

EK YÜK YOK
Teklifte, çiftçinin, esnafın, vatandaşın vergi yükünü artıracak bir düzenlemenin bulunmadığını dile getiren Muş, teklifin vergi alanındaki hükümlerinin, başta döviz kazandırıcı düzenlemeler olmak üzere, kayıt dışılıkla mücadele ve vergi uyumunu artırmaya yönelik olduğunu vurguladı.

44.5 MİLYAR TL ÖDENDİ
Teklifte, çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemenin de bulunduğunu belirten Muş, "Gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılmasına ilişkin kanuni düzenleme 2 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kasım ayında 10 milyon 429 bin 922 kişiye 44 milyar 468 milyon 838 bin 223 lira 34 kuruş ödeme yapılmıştır. Bu kapsamda daha önce ödeme yapılmayan 4 milyon 688 bin 945 emekliye 5 bin lira ödeme yapılacaktır. Çalışan emeklilere ödeme yapılması halinde ilave maliyetin ise yaklaşık 23 milyar lira olması beklenmektedir" dedi.



100 MİLYON "TIK"A ÜCRET
Gelir İdaresi Başkanlığı sistem sorgulamasından 150 kurum ve kuruluşun yararlandığına dikkat çeken Muş, "Bunlardan sorgulama başına en az 25 kuruş alınacak. Günlük 4,8 milyon, aylık 100 milyon sorgu yapılıyor. Düzenlemenin amacı gereksiz sorgulamanın önüne geçmek için" şeklinde konuştu.



İKİNCİ MAAŞ YOK
Huzur hakkı ile ilgili yapılan düzenlemelerin ikinci maaş anlamına gelmediğinin altını çizen Muş, "Memurlar ve kamu görevlileri hangi sayıda kurul, komite üyesi olursa olsun bunlardan yalnızca bir adedi için ödeme alabilmektedirler. Dolayısıyla ne mevcut durumda ne de teklifle huzur hakkı vasıtasıyla çoklu maaş alınması mümkün değildir" diye konuştu.

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