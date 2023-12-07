Binanız riskli ise zaman kaybetmeyin! TBMM’de kabul edilen yasa ile riskli binaların dönüşümü daha hızlı olacak

İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye 'deki sorunlu binalar yıkılarak yenisi yapılacak. Daha önce tüm maliklerin onayı gerekirken artık çoğunluk karar verecek. Karara katılmayanların evini kaybetme riski bile var.

RİSK TESPİTİ YAPTIRIN Uzmanlar özellikle 1999 öncesinde yapılmış binaların mutlaka risk tespitinin yaptırılması gerektiğini belirtiyor. Eğer, projesiz, ruhsatsız bir yapıda yaşıyorsanız, binanızda hazır beton kullanılmadıysa, kolon ve kirişlerde çatlaklar varsa, bodrumda rutubet, demirlerde paslanma ve beton aralarında deniz kabukları görüyorsanız risk tespiti yaptırmanız gerekiyor.

YIKIM KARARI VERİLİYOR

Yeni yasaya göre; riskli kararı verildiyse, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya idare (belediyeler, il özel idareleri) tarafından yapıya riskli yapı yazısı asılıyor. Daha sonra maliklere tebliğ ediliyor.

90 günlük tahliye sürecinden sonra yıkım işlemi gerçekleşiyor. Bir binada salt çoğunluk ile karar alındıysa, karara katılmayanlar için ek bir toplantı yapılması zorunlu değil. Salt çoğunluğun aldığı karar ve anlaşma şartlarını içeren teklif, karara katılmayanlara noter vasıtasıyla veya muhtarlıkta 15 gün ilan edilerek bildirilecek. Toplamda 30 gün içerisinde karara katılmayan arsa sahibinin payı açık arttırma ile satılacak. Yani karara katılmayan ya da katılamayanlar evini kaybedecek.