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Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret (NET- BRÜT) ne kadar, kaç TL olacak? Yüzde 35-40-45-50-55 zam gelirse Ocak 2024 maaşı...

Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla gözler asgari ücret zammına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Enflasyon oranı Kasım'da aylık bazda yüzde 3,28, yıllık bazda ise yüzde 61,98 olarak gerçekleşti. 5 aylık enflasyon farkı da enflasyon rakamları sonrası belli oldu. 5 aylık enflasyon oranı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında önemli bir veri olarak yer alacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı ise 11 Aralık'ta yapılacak. Peki son tahminler neler?

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 12:03 Güncelleme 07 Aralık 2023, 12:04
Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret NET- BRÜT ne kadar, kaç TL olacak? Yüzde 35-40-45-50-55 zam gelirse Ocak 2024 maaşı...

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammın yüzde kaç olacağı merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli olurken, Kasım ayı enflasyon oranı da açıklandı. Emekli ve memur maaşlarının yanı sıra asgari ücret için de belirleyici olacak Kasım ayı enflasyon verisyle 5 aylık enflasyon oranı ortaya çıktı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Kasım'da enflasyon yüzde 3,28 oldu. İşte Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası Asgari ücret zammında son durum...

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA SON DURUM

10 GÜN İÇİNDE NETLEŞECEK!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, olası İstanbul depremi için tüm hazırlıkları tamamladıklarını, 10 gün içinde tüm projeleri açıklayacaklarını söyledi. Bakan Özhaseki, ayrıca depremde yıkılan şehirlerin yeniden eskisinden daha güçlü olarak ayağa kaldırılacağını vurguladı.

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Ergün Atalay'ın asgari ücret konusunda bir televizyon kanalına verdiği röportajda, muhabirin açlık sınırı ile ilgili sorusuna, "Açlık sınırından bir pazarlık olmaz. Onu konuşmanın bir anlamı yok." karşılığını verdiği belirtildi.

Yeni yılda, milyonlarca asgari ücretli için kritik bir dönemece giriyoruz. Yeni yıl zamları 3 Ocak 2024'te açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek. Asgari ücret görüşmeleri 11 Aralık'ta start alacak. Hükümet, enflasyonun üzerine refah payı ekleyerek çalışanları sevindirecek. Memur ve memur emeklileri 15 Ocak 2023'te, SSK emeklileri 17-26 Ocak arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak tarihleri arasında zamlı maaşlarını almaya başlayacak.

Asgari ücret düzeyinde sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler, burs ve öğrenim kredisinden yararlanmaya devam edecek. İşçi-memur ayrımı olmaksızın bütün çalışanlara, asgari ücrete kadar olan gelirlerine vergi istisnası uygulanacak. Ayrıca, ücreti geciken ve çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilen çalışanlar, iş akdini feshedip kıdem tazminatı talep edebilecek. Çalışanlara sağlanan sosyal yardımlar nedeniyle asgari ücretten indirim yapılamayacak. Yeni emekli aylıkları, ücret ve maaş konularında merak edilenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? Süreç Nasıl İşleyecek?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 11 Aralık'ta gerçekleştirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak bu toplantıda komisyonun çalışma takvimi netleştirilecek. İlk resmi taleplerin ikinci toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. İşçi ve işveren arasında hakem olan hükümet, optimal düzeydeki ücreti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Aralık ayının son haftasında yapılacak 4. toplantının ardından 2024 asgari ücret zammı netleşecek. Kritik aralık yüzde 40-50 olarak ifade ediliyor. Yüzde 40 artış durumunda asgari ücret 15 bin 962 lira olacak, memura artış da dikkate alınırsa yüzde 50 zamla 17 bin 103 liraya çıkacak.

Yeni Yılda Asgari Ücretin Üzerinde Maaş Alanlar Ne Kadar Zam Alacak?

Asgari ücrete yapılacak zam, tüm özel sektör için belirleyici olurken, diğer maaşlar için de referans teşkil ediyor. Bu yıl temmuz ayında gerçekleşen ikinci zamla asgari ücret 11 bin 402 liraya yükseldikten sonra, özel sektör de harekete geçerek çalışanlara ek zam yapmıştı. Son yıllarda yapılan ücret artışlarında asgari ücret artışı baz alınıyor.

Yeni yılın gelmesiyle birlikte, işçi, memur, emekli, öğrenci ve asgari ücretli kesimler için maaş artışlarına dair heyecanlı bir bekleyiş başlıyor. Ülkemizin ekonomik dengeleri ve enflasyon rakamları ışığında belirlenecek olan bu zamlar, milyonlarca insanın ekonomik hayatını doğrudan etkileyecek.

SON HESAPLAMALAR

Toplantılarda işçileri Türk-İş, işverenleri TİSK temsil edecek. Türk-İş bu yıl bir ilke de imza atacak. Geçtiğimiz yıllarda bir asgari ücretliye komisyonda yer veren Türk-İş, bu yıl bu sayıyı 4'e çıkaracak. Türk-İş'in komisyondaki 5 temsilcisinden 1'i sendikacı olurken, 4'ünü ise garson, akaryakıt pompacısı, berber ve kasap gibi farklı mesleklerden asgari ücretliler oluşturacak. Asgari ücretliler taleplerini masada direkt olarak aktaracak.

Türk-İş, açıkladığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın Kasım sonuçlarını da masaya taşıyacak. Araştırmaya göre, Kasım ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı' 14 bin 25 lira oldu. Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' ise 45 bin 686 lira olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de Türk-İş'in araştırmasında aylık 18 bin 239 lira olarak belirlendi.

ENFLASYON + REFAH PAYI

Masaya enflasyon verileri de gelecek. Burada en önemli veri 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon verileri olacak. Orta Vadeli Program'da 2023 yılı enflasyonu yüzde 65 olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre, 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 olarak bekleniyor. Temmuz'da yaklaşık yüzde 34 zamla net 11 bin 402 lira yapılan asgari ücret bu orana göre 15 bin 707 liraya yükselirken, ayrıca bir refah payı eklenmesi de bekleniyor. Bunun nedeni ise hem çalışanların enflasyona karşı korunacağı yönündeki açıklamalar hem de yeni ücretin yıllık olarak belirlenecek olması…

Eğer komisyon yüzde 40 artış yönünde karar verirse asgari ücret net 15 bin 963, brüt asgari ücret de 18 bin 780 lirayı bulacak. Bu ücretin işverene maliyeti ise 22 bin 66 liraya ulaşacak.

Yüzde 45'lik artış halinde net asgari ücret 16 bin 533, brütü de 19 bin 451 lirayı bulurken, işverene maliyeti ise 22 bin 854 lira olacak.
Burada en çok konuşulan oran ise yüzde 50. Bunun nedeni ise memurlar ve memur emeklileri için beklenen Ocak ayı zam oranının bu seviyelerde olması. Asgari ücret yüzde 50'lik artış yansıtılırsa da net 17 bin 103, brüt 20 bin 121 liraya yükselecek, işverene maliyet ise 23 bin 643 lira olarak gerçekleşecek.

Türk-İş'in Kasım ayı araştırmasında bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 18 bin 239 lira olarak belirlendi. Eğer bu tutar net asgari ücret yapılırsa, yüzde 59.96'lık bir artış oluşacak, brüt ücret 21 bin 457, işverene maliyet de 25 bin 212 liraya ulaşacak.

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