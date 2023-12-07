Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret (NET- BRÜT) ne kadar, kaç TL olacak? Yüzde 35-40-45-50-55 zam gelirse Ocak 2024 maaşı...

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammı n yüzde kaç olacağı merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 'nun ilk toplantı tarihi belli olurken, Kasım ayı enflasyon oranı da açıklandı. Emekli ve memur maaşlarının yanı sıra asgari ücret için de belirleyici olacak Kasım ayı enflasyon verisyle 5 aylık enflasyon oranı ortaya çıktı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Kasım'da enflasyon yüzde 3,28 oldu. İşte Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası Asgari ücret zammında son durum...

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA SON DURUM

10 GÜN İÇİNDE NETLEŞECEK!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, olası İstanbul depremi için tüm hazırlıkları tamamladıklarını, 10 gün içinde tüm projeleri açıklayacaklarını söyledi. Bakan Özhaseki, ayrıca depremde yıkılan şehirlerin yeniden eskisinden daha güçlü olarak ayağa kaldırılacağını vurguladı.

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Ergün Atalay'ın asgari ücret konusunda bir televizyon kanalına verdiği röportajda, muhabirin açlık sınırı ile ilgili sorusuna, "Açlık sınırından bir pazarlık olmaz. Onu konuşmanın bir anlamı yok." karşılığını verdiği belirtildi.

Yeni yılda, milyonlarca asgari ücretli için kritik bir dönemece giriyoruz. Yeni yıl zamları 3 Ocak 2024'te açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek. Asgari ücret görüşmeleri 11 Aralık'ta start alacak. Hükümet, enflasyonun üzerine refah payı ekleyerek çalışanları sevindirecek. Memur ve memur emeklileri 15 Ocak 2023'te, SSK emeklileri 17-26 Ocak arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak tarihleri arasında zamlı maaşlarını almaya başlayacak.