2019 rekor yılı kırıldı: Antalya’ya gelen turist sayısı 15 milyonu geçti

Antalya 'ya, 1 Ocak- 30 Kasım döneminde gelen turist sayısı 15 milyon 371 bin 773'e ulaşarak, tüm zamanların rekoru kırıldı. Böylece rekor yılı olan 2019'da geride kaldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Antalya, farklı ülkelerden turistlere ev sahipliği yapıyor.

Antalya'ya bu yıl en fazla turist gönderen ülkeler 3 milyon 401 bin 704 turistle Rusya ilk, 3 milyon 285 bin 822 misafirle Almaya ikinci, 1 milyon 188 bin 263 turistle İngiltere üçüncü, 1 milyon 58 bin 943 misafirle Polonya dördüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, Hollanda, Kazakistan, Romanya ve Çekya izledi.