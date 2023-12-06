3+1 evler 427 bin TL peşinatla satılıyor! Ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ’den 427 bin TL peşinatla daire! 120 ay vade +10.697 TL taksitle...

Toki Ankara'da 3+1 daireleri 427 bin TL peşinatla satışa çıkarıyor. 120 vade imkanı sunan TOKİ başlangıç taksit bedeli olarak da 10.697 TL talep ediyor. Öte yandan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 32 ilde konut, 28 ilde ise iş yeri satışı yapacağını da duyurdu. Açık artırma ile satılacak konutlar için 13 Aralık 2023 Çarşamba günü yapılacak. İşte detaylar...