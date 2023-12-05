Asgari ücret için pazarlık maratonu 11 Aralık’ta başlıyor: Ay sonuna kadar yeni ücret belirlenecek!

E-İHRACATA DESTEK

E-İhracatı artırmak isteyen Türkiye, şirketlerin ve e-ticaret sitelerinin yurt dışı pazarlarda ve pazaryerlerinde satış yapabilmesine yönelik destekleri uygulamaya alacak.

2024-2028 yıllarına ilişkin 12. Kalkınma Planı'na göre; e-ihracatın artırılması amacıyla yakın coğrafyada hedef bölgeler ve sektörler belirlenerek ürün bazlı üretim ve ticareti ortaya koyan saha araştırmaları, ihtiyaç analizleri gerçekleştirilecek. e-ticaret lojistiğinde alternatif ve esnek çalışma modellerinin de tanınmasıyla ihtiyaç duyulan insan kaynağı ve depolama kapasitesi artırılacak, hızlı teslimatta sürdürülebilirlik ve çevre politikalarını kapsayacak şekilde çevre dostu araçların kullanımı teşvik edilecek. Türkiye'nin rekabet avantajı olan bölgelerde ikili ve çok taraflı anlaşmalar yoluyla e-ticaret pazar payı artırılacak. Elektronik ticarette haksız ticari uygulamalara yönelik denetim ve inceleme faaliyetleri yürütülecek.

Sınır ötesi e-ticarette ürünlerin iade alınması sürecinin kolaylaştırılmasına ilişkin mevzuat düzenlemeleri yapılacak ve uygulama iyileştirilecek. e-ihracat gümrük işlemlerinde sadeleştirilmeye gidilecek. Kargo süreçlerini kolaylaştırarak, e-ihracatı hızlandırmak ve yurt dışındaki gümrükleme sürecini kolaylaştırmak için gerekli düzenlemeler hayata geçirilecek.

DEPREM SEFERBERLİĞİ

Yük Mühendisliği Birliği (YMB) Yönetim Kurulu, Ahmet Altunkum başkanlığında bir heyet ile geçtiğimiz günlerde AFAD Başkanı ile bir araya geldi. YMB, AFAD ile ortak bir çalışma grubu oluşturulması, afetlere daha organize müdahale edilmesi ve kayıpların en aza indirgenebilmesi için öneri dosyası sundu.

RUSLAR'IN TERCİHİ TÜRK MOBİLYASI

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), üye firmaların ihracatını ve iş birliklerini geliştirecek çalışmalarına devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla AKAMİB tarafından gerçekleşen Hatay Mobilya ve Aksesuarları URGE Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti & AKAMİB Rusya Sektörel Ticaret Heyeti 20-24 Kasım'da düzenlendi. 34'üncü Mebel Uluslararası Mobilya, Dizayn ve Dekorasyon Fuarı da ziyaret edildi.

AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, "İlk 10 üzde 11.5 büyüme kaydettiğimiz Rusya'ya sektör ihracatımız 180 milyon dolar oldu. Miktar bazında ise yüzde 14.1'lik artışımız var" dedi.