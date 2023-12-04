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FAİZSİZ 750 BİN TL KREDİ! Tek kuruş faiz yok; 2 yıl ödemesiz acil destek kredisi açıklandı! 36 ay vade, 3 eşit taksitle...

Son dönemde yaşanan artan maliyetler ve giderler, vatandaşların krediye olan ihtiyacını arttırmış, ancak yüksek faiz oranları kredi talebini azaltmıştı. Bu gelişmelerin akabinde hükümet hızla harekete geçerek vatandaşlara destek olmak amacıyla faizsiz kredi imkanları sunuyor. Bunlardan biri de 500 bin liradan 750 bin liraya kadar imkan sağlıyor. İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 14:13 Güncelleme 04 Aralık 2023, 14:13
FAİZSİZ 750 BİN TL KREDİ! Tek kuruş faiz yok; 2 yıl ödemesiz acil destek kredisi açıklandı! 36 ay vade, 3 eşit taksitle...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizde meydana gelen son depremlerin etkilerini en aza indirmek ve iş dünyasını desteklemek amacıyla faizsiz finansman desteğinde önemli bir artışa gitti. Cumhurbaşkanı'nın liderliğindeki bu yeni adım, ağır hasar alan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ'ler) için sunulan finansman desteğinin üst limitini yükseltiyor.

AA'da yer alan habere göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından X sosyal medya platformu üzerinden KOSGEB vasıtasıyla yeni bir desteğin devreye alındığını ve Dünya Bankası ile işbirliği halinde işletme başına 200 bin lira ila 750 bin lira arasında faizsiz kredi sağlayacaklarını duyurduğu aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu

Açıklamada, desteğin üst limitinin ağır hasarlılar için işletme başına 500 bin liradan 750 bin liraya yükseldiği bilgisi verildi.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki işletmelerde meydana gelen zararın karşılanması ve ekonomik canlanmanın sağlanması için "Türkiye: Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi"nin hayata geçirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Proje kapsamında, Dünya Bankası'ndan 450 milyon dolarlık finansman ile sağlanan destek, KOSGEB aracılığıyla az, orta ve ağır hasarlı işletmeler için farklı kademelerde kullandırılacak.

İşletmenin bulunduğu il, hasar durumu ve işletme ölçeğine göre artacak. Sıfır faizli olan destek, 36 aylık bir süreci kapsıyor. İlk 2 yılı geri ödemesiz olup 3. yılda 3 eşit taksitte geri ödemesi tamamlanacak. Destekten faydalanmak isteyen işletmelerden yalnızca, borç taahhütnamesi ve hasar durum belgesi talep edilecek.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde en az yüzde 30 gelir kaybına uğramış hasarsız işletmeler de bu destekten faydalanabilecek."

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