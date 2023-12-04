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Emekliye ikramiye bu hafta yasalaşacak! Süreç nasıl işleyecek?

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. Erdoğan’ın onayının ardından da Resmi Gazete’de yayımlanarak ödenecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Aralık 2023 Güncelleme 04 Aralık 2023, 07:00
Emekliye ikramiye bu hafta yasalaşacak! Süreç nasıl işleyecek?

Haftalık çalışmasına yarın başlayacak TBMM Genel Kurulu'nda, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesini ve deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yapanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

Genel Kurul'da, teklif için 8 Aralık Cuma günü de mesai yapılması planlanıyor.

ERDOĞAN ONAYLAYACAK
Teklif, Genel Kurul'da kabul edilmesinin ardından onay için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Başkan Erdoğan'ın onaylaması sonrasında da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.



4.7 MİLYON KİŞİ ALACAK
Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da ödeme takvimini duyurup, çalışan emeklilere 5'er bin lira ikramiye ödemesini gerçekleştirecek. Çalışmayan emeklilerin, dul ve yetimlerin ardından çalışan emekliler de 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak. Bu ay yapılacak ödemeden yaklaşık 4.7 milyon çalışan emekli yararlanacak.

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