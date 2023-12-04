Emekliye ikramiye bu hafta yasalaşacak! Süreç nasıl işleyecek?





4.7 MİLYON KİŞİ ALACAK

Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da ödeme takvimini duyurup, çalışan emeklilere 5'er bin lira ikramiye ödemesini gerçekleştirecek. Çalışmayan emeklilerin, dul ve yetimlerin ardından çalışan emekliler de 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak. Bu ay yapılacak ödemeden yaklaşık 4.7 milyon çalışan emekli yararlanacak.

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