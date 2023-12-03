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Kısmi emeklilik için tablo yenilendi! 3600 prim koşulu yeterli; 15 yılla erken emeklilik mührü vurulacak! 50-55 yaş üzeri SGK'lılar...

Türkiye'de emeklilik sistemi, 1999 öncesi ve sonrası olmak üzere iki ana ayrıma sahiptir. Bu ayrım, emeklilik hakkı elde etme şartlarında önemli farklılıklara neden olmaktadır. 1999 öncesi sigortalılar için yaş şartı olmadan emekli olma imkanı bulunurken, sonrasında ise kademeli bir yaş şartı devreye girmekte ve kısmi emeklilik için kademeli prim sistemine geçilmektedir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Aralık 2023, 10:56 Güncelleme 03 Aralık 2023, 10:56
Kısmi emeklilik için tablo yenilendi! 3600 prim koşulu yeterli; 15 yılla erken emeklilik mührü vurulacak! 50-55 yaş üzeri SGK’lılar...

Mevcut emeklilik şartlarını karşılamalarına rağmen emekli olamayanlar için öngörülen kısmi emeklilik sistemi, kadınlar için 50, erkekler için ise 55 yaşına çekilerek daha erken emeklilik fırsatı sunmayı hedefliyor.

10 Yıl Primle Emeklilik İmkanı:

Kısmi emeklilik imkanıyla birlikte, en az 10 yıl prim ödeyenler emeklilik hakkı elde edebiliyor. Bu durum için ilk şart, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmak. İkinci şart ise Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SSK) bağlı olmaktır.

Ayrıca, 3600 prim günü (10 yıl) ve kadınlar için 50, erkekler için 55 yaşını tamamlamak gerekmektedir. Emekli aylığı, bu üç şartın en son gerçekleştiği tarihe göre belirlenen emeklilik yaşı doldurulduğunda başlar.

Tarım İşçileri İçin 10 Yıl Primle Emeklilik:

EYT düzenlemesi kapsamında, tarım işçileri de kısmi emeklilik hakkından faydalanabilmektedir. 8 Eylül 1999 tarihinden önce tarım sigortası olanlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü koşulunu yerine getirdiklerinde EYT'den emekli olabilirler. Bu kişiler, kadınlarda 40-54, erkeklerde 44-58 yaş aralığında emekli olma hakkına sahiptir. Bu kişiler 10 yıl (3600 prim günü) doldurduklarında yaşa bakılmaksızın emekli olabilir.

12.5 Yıl Primle Emeklilik:

SSK'lılar için 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar, kısmi emeklilik için 4500 prim günü (12.5 yıl) ödemeleri gerekmektedir. Ayrıca, 25 yıldan beri sigortalı olmak ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak da gerekmektedir.

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