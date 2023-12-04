85 milyonun geliri yeni yılda artacak! Yeni yılda asgari ücretliyi, memuru, emekliyi ve öğrenciyi neler bekliyor





MEMUR VE EMEKLİ YENİ YILDA NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve emekli zammı 3 Ocak'ta netleşecek. Yıl sonu için yüzde 65 olarak öngörülen enflasyon tahminine göre SSK, Bağ-Kur emeklilerinin aylığı refah payı hariç yüzde 37.76, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 49.96 artacak. En düşük memur maaşı 33 bin liraya yaklaşırken, en düşük memur emeklisi aylığı yaklaşık 15 bin lira olacak. Enflasyon Merkez Bankası tahminin üst noktası yüzde 68 olarak gerçekleşirse SSK, Bağ-Kur emekli aylıklarına refah payı hariç yüzde 40.28, memur ve emeklilerine yüzde 52.19 zam yapılacak. Refah payıyla birlikte emeklilere yapılan zam da yüzde 52'yi geçebilecek.



EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

7 bin 500 lira olan en düşük (taban) emekli aylığı ödemesinde 10 bin lira ve üzeri en güçlü seçenek olarak masada duruyor.





ZAMLI AYLIK, MAAŞ NE ZAMAN HESABA YATACAK?

Memur, sözleşmeli ve geçici personel zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alacak. Zamla birlikte ek ödemeler de artacak. Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Derece ve kademe değiştikçe maaş da farklılaşıyor. Memur emeklileri ayın başında aylıklarını zamsız olarak alacak, daha sonra zam farkı yatırılacak. SSK emeklileri 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak arasında zamlı aylıklarını hesabında görecek.



ASGARİ ÜCRET GELİRİ OLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEVLET KREDİSİ KESİLİR Mİ?

Asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs veya öğrenim kredisi alabilir. Kredi tutarı da yeni yılda bin 250 liradan 2 bin liraya çıkacak.





SİGORTASI DÜŞÜK ÜCRETTEN VEYA EKSİK YATIRILAN İŞÇİ İŞTEN AYRILIP TAZMİNAT ALABİLİR Mİ?

İşverence sigortası 30 günden az bildirilen ya da kazancı düşük bildirilen çalışan iş akdini haklı olarak feshederek kıdem tazminatı isteyebilir. İş Kanunu'na göre ücretin yasal hükümler, sözleşme şartlarına uygun ödenmemesi haklı fesih nedeni olduğu gibi, işten ayrılan ihbar süresine de uymak zorunda değil. Yargıtay, sigortanın eksik yatmasını da haklı fesih sebebi sayıyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN