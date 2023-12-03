Maraton başladı! Asgari ücrette yeni dönem: Taraflar hangi tekliflerle masaya oturacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı tarihi belli oldu. Temmuz ayında 11.402 TL'ye yükselen asgari ücret Ocak zammı ile yeniden artacak. İşçi, işveren ve hükümet asgari ücret için ön hazırlıklarını tamamladı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı tarihi belli oldu. Temmuz ayında 11.402 TL'ye yükselen asgari ücret Ocak zammı ile yeniden artacak. İşçi, işveren ve hükümet asgari ücret için ön hazırlıklarını tamamladı.
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 11 Aralık Pazartesi günü yapacağını açıkladı. Komisyonda TÜRK-İş, TİSK ve hükümeti temsilen 5'er kişilik yetkililerden oluşan toplam 15 kişi uzlaşma arayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BAE ziyareti dönüşümde uçakta yaptığı açıklamada, "Asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu anda çalışmalarını yapıyor. Burada işçi, işveren temsilcileri ile görüşmelerini bitirdikten sonra bize neticeyi getirecek. Ondan sonra en uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz. Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan'dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz" ifadelerini kullandı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bu yıl bir ilk yaşanacak. İşçi kanadını temsilen Türk-İş Mali Sekreteri Ramazan Ağar başkanlığında, bir sağlık işçisi, bir kasiyer, bir enerji işçisi, bir de karayollarında kar temizleyen taşeron işçiden oluşan heyetle katılacak. Türk-İş komisyon heyeti hafta başında kendi aralarında bir toplantı yapacak, işçileri kamuoyuna tanıtacak.