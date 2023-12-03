Maraton başladı! Asgari ücrette yeni dönem: Taraflar hangi tekliflerle masaya oturacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BAE ziyareti dönüşümde uçakta yaptığı açıklamada, "Asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu anda çalışmalarını yapıyor. Burada işçi, işveren temsilcileri ile görüşmelerini bitirdikten sonra bize neticeyi getirecek. Ondan sonra en uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz. Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan'dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz" ifadelerini kullandı.