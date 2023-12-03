80 madde işlendi! 2. torba yasada 8 başlık açıldı: 5 yıl erken emeklilik, taşerona kadro, emekli zammı, düşük faizli konut kredisi...

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 80 maddelik torba yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduğunu açıkladı. Güler, yaptığı açıklamada, toplumun çeşitli kesimlerini ilgilendiren ve uluslararası ekonomiye destek sağlamayı amaçlayan bir yasa teklifi sunduklarını belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla çalışan emeklilere 5 bin TL ödeme yapılmasını öngören detaylı bir çalışmanın da bulunduğunu ifade etti.