PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

80 madde işlendi! 2. torba yasada 8 başlık açıldı: 5 yıl erken emeklilik, taşerona kadro, emekli zammı, düşük faizli konut kredisi...

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından Meclis'e sunulan 80 maddelik torba yasa önergesiyle gündem hareketleniyor. Güler, önergeyi paylaşırken içeriğine dair önemli detayları kamuoyuyla paylaştı. İşte, torba yasada yer alan bazı önemli maddeler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Aralık 2023, 12:14 Güncelleme 03 Aralık 2023, 12:14
80 madde işlendi! 2. torba yasada 8 başlık açıldı: 5 yıl erken emeklilik, taşerona kadro, emekli zammı, düşük faizli konut kredisi...

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 80 maddelik torba yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduğunu açıkladı. Güler, yaptığı açıklamada, toplumun çeşitli kesimlerini ilgilendiren ve uluslararası ekonomiye destek sağlamayı amaçlayan bir yasa teklifi sunduklarını belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla çalışan emeklilere 5 bin TL ödeme yapılmasını öngören detaylı bir çalışmanın da bulunduğunu ifade etti.

Torba Yasa Madde Başlıkları:

Fahiş Fiyata Katlamalı Ceza: Deprem bölgesindeki illerde fahiş fiyat artışlarına karşı katlamalı ceza uygulanacak.

İlk Konut Haricinde BSMV: Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi (BSMV) konut kredileri istisnası, sadece ilk konut için geçerli olacak. Diğer konutlardan BSMV alınacak.

Sosyal Medya Fenomenlerinin Vergilendirilmesi: Sosyal medya fenomenlerinin gelirlerinin daha şeffaf bir şekilde beyan edilmesi ve vergilendirilmesine yönelik düzenleme yapılacak.

KKM Hesaplarına Süre Uzatımı: Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar (KKM) hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnasının süresi, 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatılacak.

Yurtdışında Trafik Cezası Ödeme Zorunluluğu: Yurtdışında yaşayan Türkler, trafik cezalarını ödemedikleri takdirde çıkış yapamayacak.

Diğer İnceleme Altındaki Konular:

Ev hanımlarına emeklilik hakkı.

Evlilik kredisi.

Taşerona kadro.

Bağkur prim indirimi: 5 yıl erken emeklilik...

Torba yasa, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda detaylı bir şekilde görüşülecek ve Meclis'ten geçtikten sonra Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girecek.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CHP’nin olaylı Antalya kampında ’Çift başlı yönetim’ tartışması: İmamoğlu çok ön plana çıktı | Bay Kemalistler Özgür Özel’i sıkıştırıyor
Son dakika: Siyasetteki akçeli işlerde tarih değişti ama isim hep aynı: Meral Akşener! 1999 yılında da Nesime Aysel Sabuncu 5 milyon dolar vermiş
Son dakika: Uluslararası Ceza Mahkemesi eski Başsavcısı Luis Moreno-Ocampo’dan soykırım çıkışı: İsrail’in Gazze politikası etnik temizlik değil soykırımdır
SON DAKİKA