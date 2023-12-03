80 madde işlendi! 2. torba yasada 8 başlık açıldı: 5 yıl erken emeklilik, taşerona kadro, emekli zammı, düşük faizli konut kredisi...

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 80 maddelik torba yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduğunu açıkladı. Güler, yaptığı açıklamada, toplumun çeşitli kesimlerini ilgilendiren ve uluslararası ekonomiye destek sağlamayı amaçlayan bir yasa teklifi sunduklarını belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla çalışan emeklilere 5 bin TL ödeme yapılmasını öngören detaylı bir çalışmanın da bulunduğunu ifade etti.
Torba Yasa Madde Başlıkları:
Fahiş Fiyata Katlamalı Ceza: Deprem bölgesindeki illerde fahiş fiyat artışlarına karşı katlamalı ceza uygulanacak.
İlk Konut Haricinde BSMV: Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi (BSMV) konut kredileri istisnası, sadece ilk konut için geçerli olacak. Diğer konutlardan BSMV alınacak.
Sosyal Medya Fenomenlerinin Vergilendirilmesi: Sosyal medya fenomenlerinin gelirlerinin daha şeffaf bir şekilde beyan edilmesi ve vergilendirilmesine yönelik düzenleme yapılacak.
KKM Hesaplarına Süre Uzatımı: Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar (KKM) hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnasının süresi, 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatılacak.