Yeni asgari ücret zamanı: Zam için düğmeye basıldı! Taraflar ne söyledi? Komisyonda kimler olacak?

Aralık ayına yeni asgari ücret çalışmaları damgasını vuracak. 1 Ocak'tan itibaren hayata geçirilecek yeni asgari ücret için kollar sıvandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.
Aralık ayına yeni asgari ücret çalışmaları damgasını vuracak. 1 Ocak'tan itibaren hayata geçirilecek yeni asgari ücret için kollar sıvandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.
BU AY TAMAMLANACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ne zaman toplanacağına ilişkin sorular üzerine, "Bu ay toplayacağız. Şu an teknik hazırlıkları gerçekleştiriyoruz" dedi. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklerini ifade eden Işıkhan, şunları kaydetti: "Allah izin verirse sosyal diyalog kanallarını geliştirerek, hep birlikte, her iki tarafın da işçi ve işveren kesiminin de maksimum faydayı elde edeceği bir noktada uzlaşacağımıza inanıyorum. Tıpkı Temmuz ayında yaptığımız görüşme gibi. Onda da fark ettiyseniz çok iyi bir şekilde yönettik sosyal diyalog sürecini. Aralık ayının sonunda bitirmek zorundayız. Hayırlı olur inşallah."
4 ASGARİ ÜCRETLİ VAR
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da asgari ücretle ilgili olarak, "Bu ücret başlangıç ücreti ama ülkemizde öyle bir noktaya geldi ki geçim ücreti oldu. Şimdi 11 bin 402 lira. Bakan Bey 'Bu sene bir kere artış olacak' dedi. Hiç olmasın. Enflasyon da olmasın zam da yapmayın" değerlendirmesinde bulundu. Atalay, bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işçi heyetinde bir sağlık işçisi, bir kasiyer, bir enerji işçisi, bir de karayollarında kar temizleyen taşeron işçinin yer alacağını söyledi.
EV HANIMLARINA DESTEK
Ev hanımlarına emeklilik konusunun Orta Vadeli Plan çerçevesinde ele alınacağını vurgulayan Işıkhan, "Cumhurbaşkanımızın hiçbir sözü havada kalmayacak, mutlaka yerine getireceğiz. Bu konuyu da Orta Vadeli Plan doğrultusunda yerine getirmeye çalışacağız. Bakanlık olarak biz bunu görev addediyoruz" ifadelerini kullandı.
TÜRK-İŞ: STAJ SİGORTA SAYILSIN
Ücretler üzerindeki gelir vergi kesintilerinin yüksek olduğunu söyleyen Atalay, "20 bin lira ücret alan bir işçi sene sonunda vergi kesintisi nedeniyle 16 bin lira ücret alıyor. Çok alandan çok alın, az alandan az alın" diye konuştu. Atalay, çıraklık ve staj sürelerinin sigorta prim gününden sayılmasını istedi.
ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN LİRA
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiyenin ne zaman verileceği ile ilgili soru üzerine, "Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Şu anda net bir tarih yok, çalışmalarımız ne zaman biterse ikramiyeyi emeklilerimize ulaştıracağız. Önemli olan kararın açıklanmasıydı. Burada Cumhurbaşkanımızın kararı çok önemli" dedi.
İkramiyenin kaç çalışan emekliyi kapsadığı sorusu üzerine Işıkhan, "Tam rakam net değil ama 4 milyon 600 binden fazla emeklimiz var. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ve Hazine ve Maliye Bakanımızın çalışmaları doğrultusunda bütün emeklilerimizi kapsayacak bir karar çıktı" ifadelerini kullandı.