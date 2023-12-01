Yeni asgari ücret zamanı: Zam için düğmeye basıldı! Taraflar ne söyledi? Komisyonda kimler olacak?

EV HANIMLARINA DESTEK Ev hanımlarına emeklilik konusunun Orta Vadeli Plan çerçevesinde ele alınacağını vurgulayan Işıkhan, "Cumhurbaşkanımızın hiçbir sözü havada kalmayacak, mutlaka yerine getireceğiz. Bu konuyu da Orta Vadeli Plan doğrultusunda yerine getirmeye çalışacağız. Bakanlık olarak biz bunu görev addediyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ: STAJ SİGORTA SAYILSIN Ücretler üzerindeki gelir vergi kesintilerinin yüksek olduğunu söyleyen Atalay, "20 bin lira ücret alan bir işçi sene sonunda vergi kesintisi nedeniyle 16 bin lira ücret alıyor. Çok alandan çok alın, az alandan az alın" diye konuştu. Atalay, çıraklık ve staj sürelerinin sigorta prim gününden sayılmasını istedi.





ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN LİRA

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiyenin ne zaman verileceği ile ilgili soru üzerine, "Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Şu anda net bir tarih yok, çalışmalarımız ne zaman biterse ikramiyeyi emeklilerimize ulaştıracağız. Önemli olan kararın açıklanmasıydı. Burada Cumhurbaşkanımızın kararı çok önemli" dedi.

İkramiyenin kaç çalışan emekliyi kapsadığı sorusu üzerine Işıkhan, "Tam rakam net değil ama 4 milyon 600 binden fazla emeklimiz var. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ve Hazine ve Maliye Bakanımızın çalışmaları doğrultusunda bütün emeklilerimizi kapsayacak bir karar çıktı" ifadelerini kullandı.