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Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 büyüdü

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5.9 ile beklentilerin üzerinde büyüdü, OECD ve G20’de ilk sıraya yerleşti. Kesintisiz büyüme 13 çeyreğe ulaşırken; sanayi ve inşaattaki büyüme ile birlikte yatırımlarda güçlü artış ön plana çıktı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Aralık 2023 Güncelleme 01 Aralık 2023, 06:59
Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 büyüdü

Türkiye yaşadığı deprem felaketine ve küresel resesyon endişelerine rağmen 2023'te kesintisiz büyümesini sürdürüyor. Yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 5.9 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana, çeyreklik bazda en yüksek büyüme yakalandı. Böylece Türkiye ekonomisi Covid-19 tedbirlerinin uygulandığı 2020'nin ikinci çeyreğinden sonra üst üste 13 çeyrek büyümüş oldu.

1 TRİLYON 76 MİLYAR DOLAR
Türkiye, üçüncü çeyrekte verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi oldu. OECD'de Türkiye'yi, yüzde 5.9'luk büyüme oranıyla Kosta Rika, yüzde 3.4 ile İsrail, yüzde 3.2 ile Meksika ve yüzde 2.9 ile ABD izledi. OECD ülkeleri ekonomilerinin ortalama büyümesi yüzde 1.7 olarak hesaplandı. Türkiye'yi G20'de ise yüzde 4.9 ile Endonezya ve Çin takip etti.

AB'de ortalama büyüme yüzde 0.1 oldu. Türkiye'nin toplam milli geliri TL bazında 22.6 trilyon lira ile, dolar bazında ise 1 trilyon 76 milyar dolarla rekor kırdı. Kişi başı milli gelirde de 2013'teki 12 bin 582 dolar geçilerek, 12 bin 614 dolarla rekor kırıldı.

Sektörel olarak bakıldığında yılın üçüncü çeyreğinde inşaat ve sanayinin büyüme performansında öne çıktığı görüldü. 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat yüzde 8.1, sanayi yüzde 5.7, hizmetler yüzde 4.3 ve tarım sektörü yüzde 0.3 büyüdü. İşgücü ödemeleri, üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 117.2 arttı.



YATIRIMDA 2 YILIN EN YÜKSEK ARTIŞI
Üçüncü çeyrekte yatırımlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14.7 ile en hızlı büyüyen kategori oldu. Türkiye ekonomisinin yüzde 5.9 büyüdüğü üçüncü çeyrekte yatırımların katkısı 3.4 puan olarak hesaplandı.

Makine-teçhizat yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 23.7 arttı. Bu kategoride 2021'in ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek artış izlendi. Yılın üçüncü çeyreğinde inşaat yatırımları da yüzde 7.9 ile son 4 çeyreğin en hızlı büyümesini kaydetti. Hane halklarının nihai tüketim harcamaları üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11.2 arttı.



HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİR YÜKSEK BÜYÜME
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllıklandırılmış milli gelirin 1 trilyon 76 milyar dolar seviyesine yükseldiğini belirterek, şöyle konuştu: "Uyguladığımız dezenflasyon programının finansal piyasalarda olumlu etkilerini gördük. Yatırımcı güveni arttı, ülkemizin risk primi düştü, sermaye girişi başladı, rezervler güçlendi ve kur oynaklığı azaldı. Öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarımıza, enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş ve makrofinansal istikrar sağlanıncaya kadar devam edeceğiz. Sürdürülebilir yüksek büyümenin temelini güçlendireceğiz."



TÜRKİYE'Yİ CAZİBE MERKEZİ YAPACAĞIZ
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 9 ayda ekonomik büyümenin yüzde 4.7 olarak gerçekleştiğini ifade ederek, "Yatırımlarda, makine teçhizat yatırımlarının etkisiyle yüzde 14.7 ile son 2 yılın en güçlü artışı yaşanırken, yatırım harcamalarının katkısı 3.4 puan olarak gerçekleşmiştir" dedi. Bolat, Türkiye'yi yatırımlarda cazibe merkezi yapma konusunda çalışmaların artarak devam edeceğini kaydetti.



YATIRIMLAR GÜÇLENİYOR
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Makine teçhizat yatırımlarının da etkisiyle yüzde 14.7 büyüyen yatırım harcamalarında son 2 yıldaki en güçlü artış görüldü. 'Milli Teknoloji Hamlesi' hedefiyle hayata geçirdiğimiz yatırım, istihdam, üretim ve ihracat politikalarımızla Türkiye'nin yerli ve milli teknolojilerini güçlendiriyor, üretim kapasitemizi artırıyor ve ihracat alanlarımızı genişletiyoruz" dedi.

G20 VE OECD'DE EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKEYİZ

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