Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 büyüdü

Türkiye yaşadığı deprem felaketine ve küresel resesyon endişelerine rağmen 2023'te kesintisiz büyümesini sürdürüyor. Yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 5.9 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana, çeyreklik bazda en yüksek büyüme yakalandı. Böylece Türkiye ekonomisi Covid-19 tedbirlerinin uygulandığı 2020'nin ikinci çeyreğinden sonra üst üste 13 çeyrek büyümüş oldu.

1 TRİLYON 76 MİLYAR DOLAR Türkiye, üçüncü çeyrekte verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi oldu. OECD'de Türkiye'yi, yüzde 5.9'luk büyüme oranıyla Kosta Rika, yüzde 3.4 ile İsrail , yüzde 3.2 ile Meksika ve yüzde 2.9 ile ABD izledi. OECD ülkeleri ekonomilerinin ortalama büyümesi yüzde 1.7 olarak hesaplandı. Türkiye'yi G20'de ise yüzde 4.9 ile Endonezya ve Çin takip etti.

AB'de ortalama büyüme yüzde 0.1 oldu. Türkiye'nin toplam milli geliri TL bazında 22.6 trilyon lira ile, dolar bazında ise 1 trilyon 76 milyar dolarla rekor kırdı. Kişi başı milli gelirde de 2013'teki 12 bin 582 dolar geçilerek, 12 bin 614 dolarla rekor kırıldı.

Sektörel olarak bakıldığında yılın üçüncü çeyreğinde inşaat ve sanayinin büyüme performansında öne çıktığı görüldü. 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat yüzde 8.1, sanayi yüzde 5.7, hizmetler yüzde 4.3 ve tarım sektörü yüzde 0.3 büyüdü. İşgücü ödemeleri, üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 117.2 arttı.