PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Türkiye Tarım Zirvesi'nde konuşacak

1 Aralık 2023 tarihinde Turkuvaz Medya Merkezi’nde Türkiye Tarım Zirvesi gerçekleşecek. Tarımdaki gelişmeler ve tarımın geleceği için birçok başlığın ele alınacağı Zirve’de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuşma yapacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Aralık 2023 Güncelleme 01 Aralık 2023, 06:59
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Türkiye Tarım Zirvesi’nde konuşacak

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Türkiye Tarım Zirvesi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek.

Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in açılış konuşmasıyla başlayacak Türkiye Tarım Zirvesi, Bakan Yumaklı'nın açıklamaları ile devam edecek.

Bakan Yumaklı, zirvede, çiftçiye verilen destekler, tarım sektörüne yapılacak yatırımlar, yeni teknolojiler ve sürdürülebilir tarımın geliştirilmesi ile ilgili bilgiler verecek. Tarımdaki gelişmeler ve tarımın geleceği için birçok başlığın ele alınacağı zirvede 'Tarımda Üretim, Planlama ve Arz Güvenliği' ve 'Tarımın Finansmanı ve Tarım Sigortası' başlıklı panellerde tarım ve finans sektörüne yön veren isimler önemli açıklamalarda bulunacak. Zirve Sabah TV'den canlı olarak izlenebilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA