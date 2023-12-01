Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Türkiye Tarım Zirvesi’nde konuşacak

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Türkiye Tarım Zirvesi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek.
Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Türkiye Tarım Zirvesi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek.
Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in açılış konuşmasıyla başlayacak Türkiye Tarım Zirvesi, Bakan Yumaklı'nın açıklamaları ile devam edecek.
Bakan Yumaklı, zirvede, çiftçiye verilen destekler, tarım sektörüne yapılacak yatırımlar, yeni teknolojiler ve sürdürülebilir tarımın geliştirilmesi ile ilgili bilgiler verecek. Tarımdaki gelişmeler ve tarımın geleceği için birçok başlığın ele alınacağı zirvede 'Tarımda Üretim, Planlama ve Arz Güvenliği' ve 'Tarımın Finansmanı ve Tarım Sigortası' başlıklı panellerde tarım ve finans sektörüne yön veren isimler önemli açıklamalarda bulunacak. Zirve Sabah TV'den canlı olarak izlenebilecek.