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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: 2024'te KDV-ÖTV artışı yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV, ÖTV gibi enflasyonu artıran vergi artışlarının tekrarlanmayacağını açıkladı. Bakan Şimşek, Türkiye'ye kaynak girişinin 2024'ün ikinci yarısından itibaren artacağını söyledi. İşte sizler için derlediğimiz 1 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Aralık 2023 Güncelleme 01 Aralık 2023, 06:59
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: 2024’te KDV-ÖTV artışı yok

Daha adil bir vergi sistemi için çok ciddi adımlar atılacağını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Gelecek senenin ikinci yarısından itibaren çok güçlü bir dezenflasyon sürecine gireceğiz. KDV ve ÖTV gibi enflasyonu maalesef artıran bazı vergi artışlarına gittik. Bunlar tekrarlanmayacak" dedi.

İLAVE ADIM GELEBİLİR
Orta Vadeli Program'ın enflasyonu önce kontrol altına alıp daha sonra tek haneye indirecek bir program olduğunu ifade eden Şimşek, "Hedefimiz bu sene enflasyonu kontrol altına almak. 2024 sonunda yüzde 34'e indirmek. 2025 ve 2026 sonunda da tek haneye düşürmek" ifadesini kullandı. Kur korumalı mevduattan çıkışı hedeflediklerini anlatan Şimşek, bu konuda önümüzdeki dönemde ilave adımlar atılabileceği mesajını verdi. Gelişmekte olan ülkelerden net sermaye çıkışı, Türkiye'ye ise net sermaye girişi olduğuna dikkat çeken Bakan Şimşek, "Türkiye'nin hikayesi güçlü" diye konuştu.



REZERVLER REKOR KIRDI
Merkez Bankası toplam rezervleri, 24 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 25 milyon dolar artışla 136 milyar 493 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

24 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 771 milyon dolar artışla 90 milyar 997 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 17 Kasım'da 89 milyar 226 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri 225 milyon dolar artarak 45 milyar 241 milyon dolardan 45 milyar 496 milyon dolara çıktı. Toplam rezervlerde Mayıs sonundan 24 Kasım ile biten haftaya kadar geçen sürede artış 38 milyar 35 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 38.6'ya karşılık geldi.

DOĞALGAZ TARİFESİ DEĞİŞMEDİ
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Aralık ayı itibarıyla mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını kaydetti. BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine Aralık'ta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

'AVRUPA'DA İKİNCİYİZ'
Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu. Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" ifadesi kullanıldı.

MÜCBİR SEBEP HALİ UZATILDI
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, depremden etkilenen bazı bölgelerde mücbir sebep halinin uzatıldığını açıkladı. Işıkhan, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki işyerleri ile primini kendi ödemekle yükümlü sigortalıların 6 Şubat 2023'ten önce ödeme süresi dolmuş prim borçları ile 2023'ün tamamı ve 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart aylarına ait prim borçlarının ödeme süresini 31 Mayıs'a erteliyoruz. Bu il ve ilçelerde afet kapsamında yer alan işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin 7440 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamındaki başvurularını 31 Temmuz'a kadar yapabilmesine imkan sağlıyoruz" dedi.

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