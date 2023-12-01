Borcu olana kolaylık: Torba teklif işletmelere nefes aldıracak!

Vergi borçlarına karşılık gayrimenkul alınmasına ilişkin düzenlemenin süresi 31 Aralık 2028'e kadar devam edecek. Yurt dışına verilen bazı hizmetlerden elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50'lik kurumlar vergisi istisnası Türkiye'ye getirilme şartına bağlı olarak yüzde 80'e çıkarıldı. Türkiye'ye getirilmesi şartıyla gelir vergisi mükelleflerinin iştirak ettikleri yabancı kurumlardan elde ettikleri kâr paylarının yarısı gelir vergisinden istisna edildi. Banka ve finans kurumlarına 2024 ve 2025 yıllarında enflasyon muhasebesi uygulanmayacak.



İŞ GÜVENLİĞİ KANUNU'NDA ERTELEME

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile kamuya ait işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükmünün yürürlük tarihi, 31 Aralık 2023'ten 31 Aralık 2024'e erteleniyor.

Hazal ATEŞ

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