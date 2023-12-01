Borcu olana kolaylık: Torba teklif işletmelere nefes aldıracak!

Deprem bölgesinde fahiş fiyat artışlarına katlamalı ceza, çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye verilmesi gibi önemli düzenlemeler içeren torba teklif borçlu işletmelere, acentelere nefes aldıracak düzenlemeler de içeriyor.
Deprem bölgesinde fahiş fiyat artışlarına katlamalı ceza, çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye verilmesi gibi önemli düzenlemeler içeren torba teklif borçlu işletmelere, acentelere nefes aldıracak düzenlemeler de içeriyor.
Finansal sıkıntıda olan şirketlere tanınan borç yapılandırma olanağının süresi 2 yıl daha uzatılıyor. Depremden etkilenen, mücbir sebep kapsamındaki illerde faaliyet gösteren seyahat acentelerinden, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'ne ödemeleri gereken 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin yıllık aidatları alınmayacak.
Vergi borçlarına karşılık gayrimenkul alınmasına ilişkin düzenlemenin süresi 31 Aralık 2028'e kadar devam edecek. Yurt dışına verilen bazı hizmetlerden elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50'lik kurumlar vergisi istisnası Türkiye'ye getirilme şartına bağlı olarak yüzde 80'e çıkarıldı. Türkiye'ye getirilmesi şartıyla gelir vergisi mükelleflerinin iştirak ettikleri yabancı kurumlardan elde ettikleri kâr paylarının yarısı gelir vergisinden istisna edildi. Banka ve finans kurumlarına 2024 ve 2025 yıllarında enflasyon muhasebesi uygulanmayacak.
İŞ GÜVENLİĞİ KANUNU'NDA ERTELEME
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile kamuya ait işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükmünün yürürlük tarihi, 31 Aralık 2023'ten 31 Aralık 2024'e erteleniyor.
Hazal ATEŞ