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Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan flaş asgari ücret açıklaması! 2024 asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret hakkında "Taraflar arasındaki maksimum faydayı gözeterek verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı. Peki asgari ücret ne kadar olacak? 2024 asgari ücret için hangi formüller konuşuluyor? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 11:01 Güncelleme 30 Kasım 2023, 11:07
Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan flaş asgari ücret açıklaması! 2024 asgari ücret ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Vietnam heyeti ile yapılan görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan, açıklamalarında şunları kaydetti;
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri aralık ayında başlayacak. Sosyal diyaloğu ve taraflar arasındaki maksimum faydayı gözeterek verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE VERİLECEK 5 BİN LİRA
Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız.

Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız. Daha önce kapsam dışı kalan yaklaşık 4 milyon 689 bin emeklimiz vardı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak.

EV KADINLARINA EMEKLİLİK HAKKI
Çalışmayan kadınlara yönelik bir çalışma, Orta Vadeli Planda ele alacağımız konular arasında. Sayın Cumhurbaşkanımızın hiç bir sözü sözü havada kalmayacak, mutlaka yerine getireceğiz.

4 ÜYE ASGARİ ÜCRETLİ
Türk-İş, 15 kişilik komisyonda yeri alacak 5 üyesinin 4'ünün farklı mesleklerden asgari ücretliler olacağını açıkladı. Konfederasyonun Genel Başkanı Ergün Atalay, "Komisyonda 5 kişilik Türk-İş heyetinde bu yıl farklı mesleklerden asgari ücretli 4 işçi yer alacak. Türk-İş yönetiminden bir sendikacı ile sendikalı olmayan garson, akaryakıt pompacısı, berber ve kasap gibi farklı mesleklerden 4 işçi kardeşimiz görüşmelerde milyonlarca asgari ücretliyi temsil edecek" şeklinde konuştu.

'ENFLASYONA EZDİRMEMEK İLKEMİZ'
Aralık ayında işçi ve işveren temsilcilerini davet ederek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacaklarını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "Her zaman söylediğimiz gibi, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek bizim için en temel ilke olacak. Bu şekilde bir planlama içerisindeyiz inşallah. Tabii ki her tarafı dinleyeceğiz. Sosyal diyalog bizim en önemli iletişim aracımız. Çalışma hayatıyla ilgili sorunlar varsa biz de bu sorunları çözmek için gayret edeceğiz, daha müreffeh bir ülke için" şeklinde konuştu.

PAZARLIK HANGİ RAKAMLA BAŞLAYACAK?
Yapılan açıklamalar çerçevesinde yeni asgari ücret belirlenirken 2023'ün ikinci 6 aylık enflasyon verilerinin dikkate alınması ve buna bir refah payı eklenmesi bekleniyor. Orta Vadeli Program'daki yüzde 65 olan 2023 yılı enflasyon tahminine göre 6 aylık TÜFE yüzde 37.76 seviyesinde çıkacak. Bu oran yansıtılırsa net asgari ücret 11 bin 402 liradan 15 bin 707 lira seviyesine ulaşacak. Buna göre brüt asgari ücret 18 bin 479 liraya çıkarken, halen 15 bin 762 lira olan işverene maliyeti ise 21 bin 713 liraya yükselecek. Refah payının eklenmesiyle bu tutarlar daha da artacak.

MEMUR ARTIŞI GELİR Mİ?
Memur maaşlarına Ocak'ta enflasyon farkıyla birlikte yüzde 50 seviyesinde zam yapılması beklenirken, bu artışın da asgari ücrete yansıtılabileceği belirtiliyor. Bu durumda yeni asgari ücret net 17 bin 103 lirayı bulacak.

TÜRK-İŞ VERİLERİ NE DİYOR?
Türk-İş'in Ekim ayı araştırmasında bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 17 bin 803 lira çıktı. Toplantılarda Türk-İş'in bu tutarı masaya taşıması bekleniyor. Eğer bu tutar net asgari ücret yapılırsa, yüzde 56.13'lük bir artış ortaya çıkacak. Bu durumda brüt ücret 20 bin 944, işverene maliyet de 24 bin 610 liraya ulaşacak.

İşte asgari ücrete gelecek yüzdelik dilime göre tutarlar...

Asgari ücrete yüzde 30 oranında bir zam gelirse ücret 14 bin 822 TL'ye ulaşacak;

Yüzde 35 oranında bir zam gelirse ücret 15 bin 392 TL olacak,

Yüzde 40 oranında bir zam gelirse 15 bin 962 TL olacak,

Yüzde 45 oranında bir zam gelirse 16 bin 532 TL olacak,

Yüzde 50 oranında bir zam gelirse 17 bin 103 TL olacak,

Yüzde 55 oranında bir zam gelirse 17 bin 673 TL olacak,

Yüzde 60 oranında bir zam gelirse 18 bin 243 TL olacak,

Yüzde 65 oranında bir zam gelirse 18 bin 813 TL olacak,

Yüzde 70 oranında bir zam gelirse 19 bin 383 TL olacak

YIL BOYU GEÇERLİ OLACAĞI DİKKATE ALINACAK
Asgari ücret yıllık olarak belirleniyor. Ancak hem 2022'nin hem de bu yılın Temmuz aylarında asgari ücrete ara zam yapıldı. 2023 yılına yüzde 54.66'lık artışla 8 bin 506 liradan başlayan net asgari ücret, geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 34'lük ara zam ile 11 bin 402 liraya ulaştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında yapacağı toplantıda yeni ücreti belirlerken 2024 yılı boyunca uygulanacağını dikkate alarak karar verecek.

Ancak istenirse yine bir ara zam mümkün olacak. Tabii bu da önümüzdeki yıl içerisinde değerlendirilecek.

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