Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan flaş asgari ücret açıklaması! 2024 asgari ücret ne kadar olacak?

TÜRK-İŞ VERİLERİ NE DİYOR?
Türk-İş'in Ekim ayı araştırmasında bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 17 bin 803 lira çıktı. Toplantılarda Türk-İş'in bu tutarı masaya taşıması bekleniyor. Eğer bu tutar net asgari ücret yapılırsa, yüzde 56.13'lük bir artış ortaya çıkacak. Bu durumda brüt ücret 20 bin 944, işverene maliyet de 24 bin 610 liraya ulaşacak.
İşte asgari ücrete gelecek yüzdelik dilime göre tutarlar...
Asgari ücrete yüzde 30 oranında bir zam gelirse ücret 14 bin 822 TL'ye ulaşacak;
Yüzde 35 oranında bir zam gelirse ücret 15 bin 392 TL olacak,
Yüzde 40 oranında bir zam gelirse 15 bin 962 TL olacak,
Yüzde 45 oranında bir zam gelirse 16 bin 532 TL olacak,
Yüzde 50 oranında bir zam gelirse 17 bin 103 TL olacak,
Yüzde 55 oranında bir zam gelirse 17 bin 673 TL olacak,
Yüzde 60 oranında bir zam gelirse 18 bin 243 TL olacak,
Yüzde 65 oranında bir zam gelirse 18 bin 813 TL olacak,
Yüzde 70 oranında bir zam gelirse 19 bin 383 TL olacak
YIL BOYU GEÇERLİ OLACAĞI DİKKATE ALINACAK
Asgari ücret yıllık olarak belirleniyor. Ancak hem 2022'nin hem de bu yılın Temmuz aylarında asgari ücrete ara zam yapıldı. 2023 yılına yüzde 54.66'lık artışla 8 bin 506 liradan başlayan net asgari ücret, geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 34'lük ara zam ile 11 bin 402 liraya ulaştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında yapacağı toplantıda yeni ücreti belirlerken 2024 yılı boyunca uygulanacağını dikkate alarak karar verecek.
Ancak istenirse yine bir ara zam mümkün olacak. Tabii bu da önümüzdeki yıl içerisinde değerlendirilecek.