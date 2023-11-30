Fındık fiyatlarında artış rekoru! 30 Kasım TMO ve Serbest Piyasa güncel fındık alım fiyatları ne kadar? Ordu, Giresun, Trabzon, Zonguldak...

Yıl Sonu Yaklaşırken Fiyat İstikrarı Yılın son ayına girerken, fındık fiyatları 100 lira seviyelerinde bir istikrar yakaladı. Bu durum, piyasanın belirli bir dengede olduğunu ve büyük dalgalanmaların geride kaldığını gösteriyor.

Fiyatların Rekor Seviyeye Ulaşması ve Düşüşü Fındık fiyatları, kısa bir süre içinde 110 lira gibi rekor bir seviyeye ulaştı.

Uzmanlara göre, fiyatların yıl sonuna doğru daha da yükselmesi muhtemel. Üreticilerin elinde az miktarda fındık kaldığı ve beklenen rekoltenin gerçekleşmemesi gibi etkenler, fiyatların yükselmesine neden olabilir.

Avrupalı Alıcıların Talepleri

Avrupalı alıcılar, Türkiye'den önemli miktarda fındık ithal ediyorlar. Yılbaşı tatili öncesinde, bu alıcıların taleplerinin artması ve piyasadaki fındık miktarının azalması, fiyatların daha da yükselmesine yol açabilir. Avrupa pazarının fındık fiyatları üzerindeki etkisi, bu ürünün global pazardaki önemini gösteriyor.