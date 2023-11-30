Fındık fiyatlarında artış rekoru! 30 Kasım TMO ve Serbest Piyasa güncel fındık alım fiyatları ne kadar? Ordu, Giresun, Trabzon, Zonguldak...

Fiyatların Rekor Seviyeye Ulaşması ve Düşüşü
Fındık fiyatları, kısa bir süre içinde 110 lira gibi rekor bir seviyeye ulaştı.
Yıl Sonu Yaklaşırken Fiyat İstikrarı
Yılın son ayına girerken, fındık fiyatları 100 lira seviyelerinde bir istikrar yakaladı. Bu durum, piyasanın belirli bir dengede olduğunu ve büyük dalgalanmaların geride kaldığını gösteriyor.
Uzmanlara göre, fiyatların yıl sonuna doğru daha da yükselmesi muhtemel. Üreticilerin elinde az miktarda fındık kaldığı ve beklenen rekoltenin gerçekleşmemesi gibi etkenler, fiyatların yükselmesine neden olabilir.
Avrupalı Alıcıların Talepleri
Avrupalı alıcılar, Türkiye'den önemli miktarda fındık ithal ediyorlar. Yılbaşı tatili öncesinde, bu alıcıların taleplerinin artması ve piyasadaki fındık miktarının azalması, fiyatların daha da yükselmesine yol açabilir. Avrupa pazarının fındık fiyatları üzerindeki etkisi, bu ürünün global pazardaki önemini gösteriyor.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 2023/24 DÖNEMİ KABUKLU FINDIK ALIM FİYATLARI BELİRLENDİ
Toprak Mahsulleri Ofisi resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
Fındık Üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla TMO kabuklu fındık alım fiyatları Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından hasat dönemi öncesinde açıklanmıştır.
2023/2024 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları %50 sağlam iç fındık esasına göre;
Giresun kalite için 84.00 TL/Kg,
Levant kalite için 82.50 TL/Kg,
Sivri kalite için 80.00 TL/Kg'dır.
Bakanlığımızca üreticilerimize 2.7 TL/Kg destek ödemesi yapılacaktır. Ayrıca yüksek randımanlı fındığa 1.6 TL/Kg dan başlayan randıman farkı ilave edilecektir.
TMO; fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamıştır.
Kabuklu fındık alımları önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacaktır. Üreticilerimiz 21 Ağustos'tan itibaren TMO işyerleri ile www.tmo.gov.tr adresi üzerinden randevularını alabilecektir.
Üreticilerimizin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekmektedir.
Kabuklu fındık alımlarıyla ilgili detaylı bilgilendirme önümüzdeki günlerde yapılacaktır.
Yeni hasat sezonu ve kabuklu fındık alım fiyatları üreticilerimize hayırlı olmasını dileriz.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ