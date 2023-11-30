Rekorlar altında: Onsu 2.050 gramı 1.933 TL

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.050 doları görerek 7 ayın zirvesine yükseldi. Ardından 2.043 dolar civarında dengelendi. Dünkü yükselişle beraber ons fiyatı son 3 haftada yüzde 5.6 yükselmiş oldu. Bu hafta her gün yeni bir zirve gören gram altın da dün rekor kırdı. Spot piyasada gram altın 1.933 liraya kadar yükseldi. Gram altın fiyatı son 3 haftada yüzde 7.6'lık yükseliş kaydetti.