Rekorlar altında: Onsu 2.050 gramı 1.933 TL

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.050 doları görerek 7 ayın zirvesine yükseldi. Ardından 2.043 dolar civarında dengelendi. Dünkü yükselişle beraber ons fiyatı son 3 haftada yüzde 5.6 yükselmiş oldu. Bu hafta her gün yeni bir zirve gören gram altın da dün rekor kırdı. Spot piyasada gram altın 1.933 liraya kadar yükseldi. Gram altın fiyatı son 3 haftada yüzde 7.6'lık yükseliş kaydetti.
FED ETKİSİ
Geçen hafta yayımlanan Fed tutanaklarındaki ihtiyatlı yaklaşım vurgusu Aralık ayında Fed'in faizi sabit tutacağına artık kesin gözüyle bakılmasını desteklerken, bu durum küresel olarak doların zayıflamasına yol açtı. Dolar endeksi geçen çarşambadan bu yana yüzde 1.4'e yakın düştü. Zayıflayan dolar altın fiyatlarının yükselmesine katkıda bulundu.
'PARILTISI GERİ DÖNÜYOR'
ABD'li Goldman Sachs'ın analistleri 2024 yılına yönelik son yayımladıkları altın değerlendirmesinde "Parıltısı geri dönüyor" ifadelerini kullandı. Yapılan değerlendirmede, "Altındaki yukarı yönlü potansiyel ABD reel faiz oranları ve dolardaki harekete bağlı olacak" denildi. Bank of America analistleri de reel faiz oranlarının Fed'in indirimleri sonrası düşmesiyle 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren altının değerlenmesini beklediklerini belirtti.