Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? Kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Aralık ayı kira zammı ne kadar olacak?

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2023 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 18,18 olasılıkla yüzde 37,00 - 41,99 aralığında, yüzde 58,61 olasılıkla yüzde 42,00 - 46,99 aralığında, yüzde 15,80 olasılıkla ise yüzde 47,00 - 51,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 21,21'inin beklentilerinin yüzde 37,00 - 41,99 aralığında, yüzde 48,48'inin beklentilerinin yüzde 42,00 - 46,99 aralığında, yüzde 21,21'inin beklentilerinin yüzde 47,00 - 51,99 aralığında olduğu gözlendi.
24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2023 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 29,62 olasılıkla yüzde 18,00 - 22,99 aralığında, yüzde 36,70 olasılıkla yüzde 23,00 - 27,99 aralığında, yüzde 25,78 olasılıkla ise yüzde 28,00 - 32,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 30,00'ının beklentilerinin yüzde 18,00 - 22,99 aralığında, yüzde 36,67'sinin beklentilerinin yüzde 23,00 - 27,99 aralığında, yüzde 25,00'ının beklentilerinin yüzde 28,00 - 32,99 aralığında olduğu gözlendi.
EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI NE OLDU?
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 3,43, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,94 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,36, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 39,39 olarak kaydedildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekim itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 54,26, yurt içi üretici fiyatları yüzde 58,46 arttı.