SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Ek MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV 2. taksit borç sorgulama: Kim, ne kadar ödeme yapacak? Gecikme faizi ne kadar?

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (Ek MTV) 2. taksit ödemeleri için geri sayım sona erdi. Özellikle Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler sebebiyle bir kereye mahsus alınan bu verginin ikinci taksit ödemeleri, kasım ayı içerisinde tamamlanacak. Peki, Ek MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV 2. taksit borç sorgulama: Kim, ne kadar ödeme yapacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 08:39 Güncelleme 30 Kasım 2023, 08:39
Ek MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV 2. taksit borç sorgulama: Kim, ne kadar ödeme yapacak? Gecikme faizi ne kadar?

Otomobil sahipleri için önemli bir vergi olan Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (Ek MTV) bu yıl deprem sebebiyle özel bir düzenleme ile iki kez ödeniyor. Normalde yılda bir kez ocak ve temmuz aylarında ödenen MTV ödemeleri, bu yıl ağustos ve kasım aylarında iki taksit olarak alınıyor. Ek MTV'nin ikinci taksiti için son ödeme tarihi kasım ayı içerisinde sona erecek.

EK MTV İKİNCİ TAKSİTİ SON GÜN NE ZAMAN?

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin son taksit ödemelerinin bitmesine sayılı günler kaldı. Kasım ayı içerisinde ödenmeye başlanan Ek MTV 2. taksit ödemeleri 30 Kasım'da son bulacak. Ek MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de yapılabiliyor.

Taşıtların satış ve devir işlemleri için MTV'nin ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma dolayısıyla tescil kapatma işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.

Ek taksitlerin ilki için son gün 31 Ağustos belirlenmiş ve süre daha sonra 6 Eylül'e kadar uzatılmıştı. İkinci taksitin ise 30 Kasım gün sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Ek MTV ödemesi, GİB'in internet sitesinden, veznelerinden, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve mobil bankacılık kanalları ile ATM'leri üzerinden ödenebiliyor.

MTV NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

2023 yılı için belirlenen genel kurumlar vergisi oranı yüzde 20'den yüzde 25'e yükseltilirken, bu oran; finansal kiralama, faktöring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları ve sigorta şirketlerinin kurumlar vergisi oranı yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltildi.

YÜZDE 3,5 GECİKME FAİZİ DE VAR

Düzenleme kapsamında ikinci taksitinin ödeme süresi ise 30 Kasım'da yani bugün mesai bitiminde sona erecek. Ek MTV'nin zamanında ödenmemesi durumunda araç sahipleri aylık yüzde 3,5 gecikme faizi ödeyecek.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Gazze’de geçici ateşkes bir gün daha uzatıldı! Hamas ve soykırımcı İsrail’den açıklama
Başkan Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi’ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edecek
Besa Holding
SON DAKİKA