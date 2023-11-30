Ek MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV 2. taksit borç sorgulama: Kim, ne kadar ödeme yapacak? Gecikme faizi ne kadar?

Otomobil sahipleri için önemli bir vergi olan Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (Ek MTV) bu yıl deprem sebebiyle özel bir düzenleme ile iki kez ödeniyor. Normalde yılda bir kez ocak ve temmuz aylarında ödenen MTV ödemeleri, bu yıl ağustos ve kasım aylarında iki taksit olarak alınıyor. Ek MTV'nin ikinci taksiti için son ödeme tarihi kasım ayı içerisinde sona erecek.