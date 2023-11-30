Ek MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV 2. taksit borç sorgulama: Kim, ne kadar ödeme yapacak? Gecikme faizi ne kadar?

Otomobil sahipleri için önemli bir vergi olan Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (Ek MTV) bu yıl deprem sebebiyle özel bir düzenleme ile iki kez ödeniyor. Normalde yılda bir kez ocak ve temmuz aylarında ödenen MTV ödemeleri, bu yıl ağustos ve kasım aylarında iki taksit olarak alınıyor. Ek MTV'nin ikinci taksiti için son ödeme tarihi kasım ayı içerisinde sona erecek.
EK MTV İKİNCİ TAKSİTİ SON GÜN NE ZAMAN?
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin son taksit ödemelerinin bitmesine sayılı günler kaldı. Kasım ayı içerisinde ödenmeye başlanan Ek MTV 2. taksit ödemeleri 30 Kasım'da son bulacak. Ek MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de yapılabiliyor.
Taşıtların satış ve devir işlemleri için MTV'nin ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma dolayısıyla tescil kapatma işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.