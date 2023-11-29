Banka banka 150.000 TL’nin 32 günlük getirisi! Parasını bankaya yatırana rekor ödeme: İşte 32 günlük mevduat faizi hesaplama

TCMB'nin politika faizini artırmasının hemen ardından, Türkiye'deki birçok banka mevduat faiz oranlarını yükseltti. Bu artış, yatırımcıların mevduat hesaplarından elde edeceği getirileri de önemli ölçüde artırdı. Peki, bu durum piyasada hangi bankaları nasıl etkiledi ve yatırımcılar için en cazip faiz oranları hangi bankalarda bulunuyor?
Mevduat Faiz Getirileri
150 bin TL'lik bir mevduat yatırımı için 32 günlük faiz getirileri bankalara göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, %45 faiz oranı sunan bir bankada bu miktar için yaklaşık 5.621,92 TL faiz getirisi elde edilirken, %43 faiz oranı sunan bir bankada 5.372,05 TL, %42 faiz oranında ise 5.247,12 TL faiz getirisi sağlanmaktadır.
En Yüksek Faiz Veren Bankalar
Yatırımcılar için en yüksek getiriyi sunan bankalar şu şekilde sıralanıyor:
-N Kolay - Faiz Oranı: %42
-Denizbank ve Garanti BBVA - Faiz Oranı: %41
-Burgan Bank - Faiz Oranı: %45
-Akbank - Faiz Oranı: %47
-Odea Bank ve ING Bank - Faiz Oranı: %40-%47
-Alternatif Bank - Faiz Oranı: %44
-Fibabanka ve Anadolu Bank - Faiz Oranı: %43
Bu rakamlar, Kasım ayı itibariyle geçerli olan mevduat faiz oranlarını yansıtmaktadır.