Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 500 bin TL konut kredisi taksit tablosu çıktı! Cazip faiz oranlarıyla ev sahibi olun! 2+1 3+1 daireler...

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Halkbank, ihtiyaç kredisi için farklı faiz oranları sunuyor. Hızlı kredi için %4,09, maaşını Halkbank'tan alanlar için özel faiz oranı %3,89. Taşıt Kredisi Faiz Oranları Sıfır araçlar için %3,95, ikinci el araçlar için ise %4 faiz oranıyla Halkbank'tan taşıt kredisi alabilirsiniz. Konut Kredisi Faiz Oranları Halkbank, konut kredisi için avantajlı faiz oranları sunuyor. Gayrimenkul konut kredisi faiz oranı %3,9, Hesaplı Evim Konut Kredisi ise %3,89.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI



Tüketici Kredisi Faiz Oranları Ziraat Bankası, tüketici kredisi faiz oranlarını miktarına göre belirliyor. 50 bin TL'ye kadar olan dijital kredilerde faiz oranı %4,14. Taşıt Kredisi Faiz Oranı Araç sahibi olmak Ziraat Bankası ile daha kolay. Taşıt kredisi faiz oranı %3,84. Konut Kredisi Faiz Oranı Konut kredisi faiz oranları 500 bin TL'ye kadar %3,55, 500 bin – 2 milyon TL arası ise %3,75.

OVP Kapsamında İlk Kez Ev Alacaklara Destek



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacaklara sağlanacak kredi desteği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok" ifadelerini kullanarak, ilk ev alacaklara yönelik desteklerin devam edeceğini belirtti.

1.20 Faizli Konut Kredisi Başvuruları Ne Zaman?



Düşük faizli konut kredisi kampanyası için çalışmalar devam ediyor. Kredi beklentisi, 15 yıl (180 ay) vade imkanı ve %1.20 faiz oranı şeklinde. Düzenleme, yıl sonuna kadar TBMM gündemine gelmeyi planlıyor. Dar gelirlilere destek olacak İlk Evim kampanyası başvuru detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacak. İlk Evim Konut Kredisi Başvuru Şartları Neler?

Düşük faizli konut kredisinden yararlanmak isteyenler için bazı başvuru şartları bulunuyor. Ev sahibi olmayanlar, bu avantajdan faydalanabilirler. Detaylar, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacak. İlk Evim Konut Kredisi Vade Süresi ve Faiz Oranı

Kredi vadesi genellikle 15 yıl olarak planlanıyor. İlk ev alacaklara özel düşük faizli kredi için %1.20 faiz oranı uygulanması bekleniyor. Örnek hesaplama şu şekilde: Kredi Türü: Konut Kredisi

Kredi Tutarı: 2.000.000 TL

Kredi Vadesi: 180 Ay

Faiz Oranı: %1,20

Bu koşullarda aylık taksit miktarı 27.174,45 TL olacak. Toplam geri ödeme ise 4.891.401,03 TL olarak hesaplanacaktır.