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Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 500 bin TL konut kredisi taksit tablosu çıktı! Cazip faiz oranlarıyla ev sahibi olun! 2+1 3+1 daireler...

Son dönemde bankaların kredi faiz oranlarında yaşanan artış, kredi ihtiyacı olan vatandaşları harekete geçirdi. Özellikle araç ve konut sahibi olmak isteyenler, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası gibi büyük bankaların faiz oranlarına odaklanıyor. İşte güncel kredi faiz oranları ve en düşük faiz oranına sahip bankalar...

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 09:37 Güncelleme 28 Kasım 2023, 09:38
Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 500 bin TL konut kredisi taksit tablosu çıktı! Cazip faiz oranlarıyla ev sahibi olun! 2+1 3+1 daireler...

Bankalar arasındaki rekabet, kredi faiz oranlarını sürekli olarak şekillendiriyor ve ihtiyaç sahipleri için avantajlı fırsatlar ortaya çıkarıyor. İhtiyaç kredilerinden taşıt ve konut kredilerine kadar geniş bir yelpazede sunulan bu finansman araçları, bireylerin ve ailelerin hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor. Peki, bankaların kredi faiz oranları nasıl? Taşıt, konut, ihtiyaç kredisi güncel faiz oranları ne kadar? İşte detaylar...

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi: %3,95

Vakıfbank, ihtiyaç kredisi için cazip bir faiz oranı sunuyor: %3,95. Bu fırsatla, acil nakit ihtiyaçlarınıza uygun çözümler bulabilirsiniz.

Vakıfbank Konut Kredisi Faiz Oranı: %3,59

Eviniz hayalinizse, Vakıfbank'ın konut kredisi fırsatını değerlendirin. %3,59 faiz oranı ile konut sahibi olmak artık daha uygun.

Vakıfbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı: %4,06

Yolculuklarınıza stil katmak için Vakıfbank'ın taşıt kredisi seçeneklerini inceleyin. %4,06 faiz oranı ile aracınıza hızlı ve uygun finansman sağlayın.

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

Halkbank, ihtiyaç kredisi için farklı faiz oranları sunuyor. Hızlı kredi için %4,09, maaşını Halkbank'tan alanlar için özel faiz oranı %3,89.

Taşıt Kredisi Faiz Oranları

Sıfır araçlar için %3,95, ikinci el araçlar için ise %4 faiz oranıyla Halkbank'tan taşıt kredisi alabilirsiniz.

Konut Kredisi Faiz Oranları

Halkbank, konut kredisi için avantajlı faiz oranları sunuyor. Gayrimenkul konut kredisi faiz oranı %3,9, Hesaplı Evim Konut Kredisi ise %3,89.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici Kredisi Faiz Oranları

Ziraat Bankası, tüketici kredisi faiz oranlarını miktarına göre belirliyor. 50 bin TL'ye kadar olan dijital kredilerde faiz oranı %4,14.

Taşıt Kredisi Faiz Oranı

Araç sahibi olmak Ziraat Bankası ile daha kolay. Taşıt kredisi faiz oranı %3,84.

Konut Kredisi Faiz Oranı

Konut kredisi faiz oranları 500 bin TL'ye kadar %3,55, 500 bin – 2 milyon TL arası ise %3,75.

OVP Kapsamında İlk Kez Ev Alacaklara Destek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacaklara sağlanacak kredi desteği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, "İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok" ifadelerini kullanarak, ilk ev alacaklara yönelik desteklerin devam edeceğini belirtti.

1.20 Faizli Konut Kredisi Başvuruları Ne Zaman?

Düşük faizli konut kredisi kampanyası için çalışmalar devam ediyor. Kredi beklentisi, 15 yıl (180 ay) vade imkanı ve %1.20 faiz oranı şeklinde.

Düzenleme, yıl sonuna kadar TBMM gündemine gelmeyi planlıyor. Dar gelirlilere destek olacak İlk Evim kampanyası başvuru detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacak.

İlk Evim Konut Kredisi Başvuru Şartları Neler?
Düşük faizli konut kredisinden yararlanmak isteyenler için bazı başvuru şartları bulunuyor. Ev sahibi olmayanlar, bu avantajdan faydalanabilirler. Detaylar, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacak.

İlk Evim Konut Kredisi Vade Süresi ve Faiz Oranı
Kredi vadesi genellikle 15 yıl olarak planlanıyor. İlk ev alacaklara özel düşük faizli kredi için %1.20 faiz oranı uygulanması bekleniyor. Örnek hesaplama şu şekilde:

Kredi Türü: Konut Kredisi
Kredi Tutarı: 2.000.000 TL
Kredi Vadesi: 180 Ay
Faiz Oranı: %1,20
Bu koşullarda aylık taksit miktarı 27.174,45 TL olacak. Toplam geri ödeme ise 4.891.401,03 TL olarak hesaplanacaktır.

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