Emekliye 13.000 TL ek ödeme takvimi belli oldu! 8.500 TL üstü maaş alan SSK, Bağkur’lulara yılbaşı jesti saat 12.00’de açıklandı

Ocak ayında yapılacak olan emekli maaşı zammının ardından, bankalar yeni yıla özel promosyon kampanyalarına hız verdi. Temmuz zammı sonrasında maaşını taşıyan emeklilere sunulan rekor promosyonlar, şimdiye kadar görülmemiş seviyelere ulaştı.
Ocak ayında yapılacak olan emekli maaşı zammının ardından, bankalar yeni yıla özel promosyon kampanyalarına hız verdi. Temmuz zammı sonrasında maaşını taşıyan emeklilere sunulan rekor promosyonlar, şimdiye kadar görülmemiş seviyelere ulaştı.
7 bin 500 lira maaş alan emekliye bankalar, maaşları kadar promosyon teklifinde bulundu. En düşük emekli maaşının üstünde olanlar ise 10 bin lira promosyon almanın avantajını yaşadı. Ancak, yeni yıla girerken bankalar yarışa girerek emeklilere daha yüksek promosyonlar sunma çabasına girdi.
Bankaların emeklilere sunduğu promosyon miktarı şu anda 12 bin 500 lirayı bulmuş durumda ve bu rakamın önümüzdeki günlerde 13 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Ancak, bu yüksek promosyonları alabilmek için emeklilerden bazı şartlar isteniyor.
ATV Haber'e konuk olan Mali Müşavir Serkan Kumdakçı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bankaların taleplerini şu şekilde belirtti: "Emeklilerden ayrıca iki ya da üç tane otomatik ödeme talimatı isteniyor. Bir esnek hesap tanımlanıyor, kredili esnek hesabın kullanılması isteniyor. Bunlar gerçekleştiğinde, emeklilere ciddi anlamda bir promosyon verilmesi söz konusu oluyor."
Ancak, bu promosyonları almak için bir taahhüt süresi bulunuyor. Emekliler, aldıkları promosyon tutarını bankaya iade ederek sözleşmeyi fes edip, diğer bankalardan promosyon talep etme hakkına sahip oluyor. Geçen yıl promosyon alan emekliler, bankalarla 3 yıllık bir anlaşma yapmıştı ve taahhüt süresi dolmadan banka değişikliği yapma imkanına sahiptir. Ancak, bu durumda kalan günlerin tutarı bankaya iade ediliyor.
Yılbaşı öncesinde bankaların yüksek promosyon teklifleri, emeklilere avantajlı bir dönem sunarken, emeklilerin de bu teklifleri değerlendirirken dikkatli olmaları ve şartları iyi incelemeleri öneriliyor.