Emekliye 13.000 TL ek ödeme takvimi belli oldu! 8.500 TL üstü maaş alan SSK, Bağkur’lulara yılbaşı jesti saat 12.00’de açıklandı

ATV Haber'e konuk olan Mali Müşavir Serkan Kumdakçı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bankaların taleplerini şu şekilde belirtti: "Emeklilerden ayrıca iki ya da üç tane otomatik ödeme talimatı isteniyor. Bir esnek hesap tanımlanıyor, kredili esnek hesabın kullanılması isteniyor. Bunlar gerçekleştiğinde, emeklilere ciddi anlamda bir promosyon verilmesi söz konusu oluyor."

Ancak, bu promosyonları almak için bir taahhüt süresi bulunuyor. Emekliler, aldıkları promosyon tutarını bankaya iade ederek sözleşmeyi fes edip, diğer bankalardan promosyon talep etme hakkına sahip oluyor. Geçen yıl promosyon alan emekliler, bankalarla 3 yıllık bir anlaşma yapmıştı ve taahhüt süresi dolmadan banka değişikliği yapma imkanına sahiptir. Ancak, bu durumda kalan günlerin tutarı bankaya iade ediliyor.

Yılbaşı öncesinde bankaların yüksek promosyon teklifleri, emeklilere avantajlı bir dönem sunarken, emeklilerin de bu teklifleri değerlendirirken dikkatli olmaları ve şartları iyi incelemeleri öneriliyor.