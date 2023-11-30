6-10-15 yıl sigortayı geri çekecek: EYT sonrası 7 maddelik erken emeklilik listesi çıktı! 1000, 1500, 2000, 2500 gün primi olanlar...

10 Yıl Prim Yeterli: Kısmi emeklilik olarak bilinen yöntemde, 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabilir. Bu imkan, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerli olup, sonrası için prim 4500'e, yıl şartı 25'e çıkar.
Yüzde 60 Rapor Yeterli: İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilirler. En az 1800 gün prim bu durumu karşılar.
Vergi İndirimi Yaşı Kaldırır: Engelli çalışanlar, yüzde 40 engellilik oranıyla vergi indirimi aldıklarında yaş şartına bakılmadan 15 yıl ve 3600 günden başlayarak işe giriş tarihlerine göre 18 yıl 4680 güne kadar süreyle emekli olabilirler.
Yıpranan Kazanır: Ağır işlerde çalışanlar, mesleklerine göre belirlenen ek günlerle ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkanına kavuşabilirler. Bu durum özellikle ağır şartlarda çalışan meslek gruplarını kapsar.
Anne Bakımına Prim Var: Muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan anneler, 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlere eklenir. Bu süre, yaş şartından da düşülerek erken emeklilik için bir avantaj sağlar.
Emeklilik hayali kuranlar için bu formüller, erken emekliliğe bir adım daha yaklaşma fırsatı sunuyor. Ancak her durumun farklı olduğunu unutmamak ve kişisel durumunuzla ilgili uzman bir danışmanın görüşünü almak önemlidir.