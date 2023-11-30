6-10-15 yıl sigortayı geri çekecek: EYT sonrası 7 maddelik erken emeklilik listesi çıktı! 1000, 1500, 2000, 2500 gün primi olanlar...

10 Yıl Prim Yeterli: Kısmi emeklilik olarak bilinen yöntemde, 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabilir. Bu imkan, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerli olup, sonrası için prim 4500'e, yıl şartı 25'e çıkar.

Yüzde 60 Rapor Yeterli: İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilirler. En az 1800 gün prim bu durumu karşılar.