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6-10-15 yıl sigortayı geri çekecek: EYT sonrası 7 maddelik erken emeklilik listesi çıktı! 1000, 1500, 2000, 2500 gün primi olanlar...

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın hayali, emekli olup güvenceli bir yaşam sürmek. Ancak emeklilik için belirlenen yaş ve prim şartları herkes için uygun olmayabilir. Bu nedenle yasalarda düzenlenmiş erken emeklilik avantajları, çalışanların dikkatini çekiyor. İşte sizi erken emekli edecek 7 formül...

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 14:48 Güncelleme 30 Kasım 2023, 07:01
6-10-15 yıl sigortayı geri çekecek: EYT sonrası 7 maddelik erken emeklilik listesi çıktı! 1000, 1500, 2000, 2500 gün primi olanlar...

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın en büyük hedefi, emekli olarak düzenli bir gelire kavuşmak. Ancak emeklilik için belirlenen yaş ve prim şartlarını doldurmanın yanı sıra, yasalarda düzenlenmiş avantajlarla erken emeklilik imkanları da bulunuyor. İşte sizi erken emekli edecek 7 formül:

Çocuk Avantajı: Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanma imkanına sahiptir. 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazanılabilir. Böylece, çocukları sigortalı olmadan önce doğan bir anne, 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabilir. Şart ise çocukların sigortadan önce doğmuş olmasıdır.

Askerlik Öne Çeker: Erkeklerde askerlik süreleri, yaşın geriye çekilmesi ve prim kazanma imkanı sağlar. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik borçlanılabilir, bu da sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çeker. Böylece en az 1 yaş önce emeklilik imkanı doğar.

10 Yıl Prim Yeterli: Kısmi emeklilik olarak bilinen yöntemde, 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabilir. Bu imkan, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerli olup, sonrası için prim 4500'e, yıl şartı 25'e çıkar.

Yüzde 60 Rapor Yeterli: İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilirler. En az 1800 gün prim bu durumu karşılar.

Vergi İndirimi Yaşı Kaldırır: Engelli çalışanlar, yüzde 40 engellilik oranıyla vergi indirimi aldıklarında yaş şartına bakılmadan 15 yıl ve 3600 günden başlayarak işe giriş tarihlerine göre 18 yıl 4680 güne kadar süreyle emekli olabilirler.

Yıpranan Kazanır: Ağır işlerde çalışanlar, mesleklerine göre belirlenen ek günlerle ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkanına kavuşabilirler. Bu durum özellikle ağır şartlarda çalışan meslek gruplarını kapsar.

Anne Bakımına Prim Var: Muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan anneler, 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlere eklenir. Bu süre, yaş şartından da düşülerek erken emeklilik için bir avantaj sağlar.

Emeklilik hayali kuranlar için bu formüller, erken emekliliğe bir adım daha yaklaşma fırsatı sunuyor. Ancak her durumun farklı olduğunu unutmamak ve kişisel durumunuzla ilgili uzman bir danışmanın görüşünü almak önemlidir.

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